Большинству россиян не хватает денег до зарплаты

Три четверти россиян признались, что им не хватает денег до получения следующей зарплаты. Только 5% работающих граждан могут откладывать сбережения. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер».

38,4% россиян часто нуждаются дополнительных в 10 тысячах рублей, чтобы благополучно перекрыть разрыв в семейном бюджете. 6,8% граждан требуется 6-8 тысяч рублей до следующего прихода денег, 8,4% хватит и 5 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

Каждому десятому до зарплаты не хватает 3-4 тысячи рублей, 11,4% – обычно не более 1-2 тысяч рублей. Только 5% россиян имеют такой доход, что могут откладывать излишки. Благополучие 6,6% россиян вообще не зависит от поступления регулярных доходов, указывают исследователи.

Опрос был проведен с 1 по 14 июля 2019 года, в нем участвовали 1,5 тысячи граждан России старше 21 года.

Ранее Росстат заявил, что реальные располагаемые доходы россиян, рассчитанные с вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию, в первые шесть месяцев текущего года снизились на 1,3%. При этом реальные зарплаты, по данным ведомства, в июне выросли на 2,3% в годовом выражении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.07.19

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