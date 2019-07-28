«Неравенство всё еще огромное»: экономисты оценили уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России с 2000 года сократился почти втрое – с 34 до 13 раз. Об этом говорится в исследовании Российского экономического университета имени Плеханова, данные которого приводит «Российская газета».

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития вуза Елена Егорова сообщила, что средняя зарплата в России самых богатых работников 19 лет назад была в 34 раза выше заработка самых бедных сотрудников, этот показатель сократился до 25 к 2005 году. Сейчас он уменьшился до 13 раз, отметила эксперт.

Егорова заявила, что «это всё еще довольно большой разрыв», заметив, что «тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы». Она выразила надежду, что данная тенденция «сохранится и дальше».

Сокращению разрыва в зарплатах, считают эксперты, будет способствовать увеличение промышленного производства, в частности, в обрабатывающей, перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии и других отраслях. В числе благоприятных факторов – минимальный уровень безработицы в РФ и сокращение доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума в семь раз (по оценке Росстата).

Ранее сообщалось, что заработок большинства жителей России составляет 23,5 тысячи рублей, что в два раза меньше среднего уровня зарплаты в стране – в апреле он, по данным Росстата, составил 47,7 тыс. рублей.

При этом три четверти россиян признались, что им не хватает денег до получения следующей зарплаты. Только 5% работающих граждан могут откладывать сбережения, следует из данных исследования, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер».

Напомним, что реальные доходы россиян, рассчитанные с вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию, в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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