Жители России рассказали, какую зарплату считают достойной

Жители крупных российских городов назвали размер зарплаты для достойной жизни. По их оценке, справедливый заработок должен составлять в среднем 66 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу страховой компании «Сбербанк страхование жизни» в 37 городах РФ с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе. В ходе исследования выяснилось, что жители всех городов, кроме Москвы, зарабатывают меньше, чем считают достаточным.

Наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали москвичи – около 105 тыс. рублей, сообщает РБК. В Санкт-Петербурге и Владивостоке данный показатель составил 77 тыс. рублей при средней зарплате в 60 и 58 тыс. рублей соответственно, в Хабаровске – 75 тыс. рублей (средний заработок 57 тыс. рублей), в Екатеринбурге – 68 тыс. рублей при средней зарплате в 51 тыс. рублей, в Тюмени – 67 тысяч рублей (средняя зарплата 58 тыс. рублей), в Казани, Краснодаре, Красноярске – 66 тысяч рублей при среднем заработке в 43, 46, 51 тыс. рублей соответственно.

Наименьший размер достойной зарплаты назвали жители Барнаула, Пензы, Липецка и Рязани (58 тыс. рублей), а также респонденты в Волгограде и Ярославле (59 тыс. рублей).

При этом указанные зарплаты оказались выше средних фактических зарплат во всех городах, за исключением Москвы. В российской столице средняя начисленная заработная плата в январе-июне текущего года составила 99 тысяч рублей при названном москвичами достойном заработке в 100 тыс. рублей.

При этом наибольший разрыв между реальной и справедливой зарплатой зафиксирован в Ульяновске, Севастополе, Грозном и Махачкале – в два раза. К примеру, в Севастополе достойную жизнь оценили в 62 тысячи рублей при средней зарплате в 32 тысячи рублей.

Стоит отметить, что женщины готовы получать меньше мужчин: они считают справедливой зарплату 64,2 тыс. рублей. Мужчины назвали достойной зарплату 68,6 тыс. рублей.

Размер справедливого дохода увеличивается вместе со стажем работника. Среди участников опроса 18-30 лет оценка достойной зарплаты составила 56,2 тыс. рублей, от 30 до 40 лет – 65,3 тыс., после 40 лет – 67 тыс. рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.08.19

Губернатор Моор готов профинансировать сохранение бани, которую сам предлагал снести. / Итоги отпускного сезона-2019: средний ценовой сегмент «умирает». / Губернатор Артюхов объяснил, почему в Новом Уренгое невыгодно перерабатывать мусор. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»