Названы отрасли с самой высокой зарплатой в России

Самое большое число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей предлагается в сферах добывающей промышленности, производства, транспорта, строительства и недвижимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

По информации ведомства, на самую большую заработную плату в этих отраслях могут рассчитывать водители грузового транспорта, машинисты бульдозера, механики по ремонту транспорта, маркшейдеры, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.

По ряду вакансий предлагаются зарплаты в размере 300-400 тысяч рублей в месяц. В частности, пилотам обещают заработок до 350 тыс. рублей, помощникам капитанов судов – до 300 тыс. рублей, машинистам горных выемочных машин – до 200 тыс. рублей, сообщает RNS.

Для исследования использовались данные сайта Роструда «Работа в России» и сведения об уровне зарплаты, указываемой работодателями.

В июле стало известно, что число россиян, который получают зарплату более 1 млн рублей, за последние два года выросло на 38%. Согласно данным Росстата, доходы свыше 1 млн рублей в месяц получают 11 287 граждан РФ. Доля таких работников в общей численности составляет менее 0,1%. Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также среди нефтяников.

Наибольшая доля работающих граждан – более 2,6 млн человек – зарабатывает от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей. Более 775 тысяч россиян получают зарплату до 11 280 рублей в месяц.

Из данных официальной статистики также следует, что зарплата большинства жителей России составляет 23,5 тысячи рублей. Это модальный, то есть встречающийся чаще всего, показатель заработка в стране за апрель текущего года. По оценке проректора по научной деятельности Государственного университета управления Ксении Екимовой, такую зарплату получают 15-20% всех работников в стране, сообщали «Известия».

Между тем, как отмечают эксперты, именно модальный показатель зарплаты наиболее объективно отражает уровень доходов населения России. Однако Росстат и чиновники, как правило, оперируют средним показателем зарплаты – в апреле он составил 47,7 тыс. рублей. Екимова полагает, что двукратная разница между двумя этими цифрам свидетельствует о сохраняющемся в российском обществе неравенстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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