В России выросло число граждан, зарабатывающих более 1 млн рублей в месяц

По данным Росстата, число граждан России, который получают зарплату более 1 млн рублей, за два года выросло на 38%. Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также среди нефтяников.

Росстат опубликовал «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы». В статистике не учитываются премии и единоразовые выплаты. Средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников составила 157,2 тысячи рублей, что в 13 раз превышает среднюю зарплату 10% самых низкооплачиваемых (12 тысяч рублей).

Число граждан с зарплатой более 1 млн рублей в месяц составляет 11 287. Это самая малочисленная категория работников, ее доля в общей численности составляет менее 0,1%, пишет РБК. С прошлого исследования, которое проводилось в 2017 году, этот показатель вырос на 38%, тогда работников-миллионеров было 6988.

Наибольшая доля работающих граждан – более 2,6 млн человек – зарабатывает от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей. Более 775 тысяч россиян получают зарплату до 11 280 рублей в месяц.

Самые высокие заработные платы у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 5,8 млн рублей в месяц. По словам экспертов, это обеспечивается за счет гонораров «звезд». В то время как более 38 тысяч сотрудников этой сферы зарабатывают меньше 11 280 руб.

Кроме того, зарплаты свыше 1 млн рублей наблюдаются в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств, а также торговли, ремонта транспорта, финансов и страхования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.19

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