Зарплата большинства россиян оказалась в два раза ниже средней

Зарплата большинства жителей России составляет 23,5 тысячи рублей. Это модальный, то есть встречающийся чаще всего, показатель заработка в стране за апрель текущего года, следует из данных Росстата. По оценке проректора по научной деятельности Государственного университета управления Ксении Екимовой, такую зарплату получают 15-20% всех работников в стране, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что именно модальный показатель зарплаты наиболее объективно отражает уровень доходов населения России. Однако Росстат и чиновники, как правило, оперируют средним показателем зарплаты – в апреле он составил 47,7 тыс. рублей. По мнению Екимовой, двукратная разница между двумя этими цифрам свидетельствует о сохраняющемся в российском обществе неравенстве.

Эксперт уточнила, что практически каждый работник не только в России, но и за рубежом говорит о недоверии к средним показателям доходов. Однако расчет средней величины наиболее прост и требует общих данных, и именно поэтому по среднему показателю часто проводят международные сравнения, указала она.

В Минфине, Минэкономразвития и Минтруде воздержались от комментариев о причинах значительной разницы между модальным и средним значением зарплаты в стране.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, комментируя ситуацию, отметил, что Росстат оценивает прежде всего уровень зарплат в крупных и средних предприятиях, тогда как «учет зарплат на малых или в ИП для ведомства сложен, поскольку он не может принудить их давать ежемесячную информацию». Кроме того, добавил эксперт, «при расчете уровня зарплат Росстат не может учесть такие явления, как внутренние совмещения на предприятиях», поскольку зачастую работодатели не фиксирует факты работы на 1,5 и более ставок в связи с тем, что это может рассматриваться как нарушение Трудового кодекса.

Ранее сообщалось, что число россиян, который получают зарплату более 1 млн рублей, за последние два года выросло на 38%. Согласно данным официальной статистики, доходы свыше 1 млн рублей в месяц получают 11 287 граждан РФ. Доля таких работников в общей численности составляет менее 0,1%. Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также среди нефтяников.

Наибольшая доля работающих граждан – более 2,6 млн человек – зарабатывает от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей. Более 775 тысяч россиян получают зарплату до 11 280 рублей в месяц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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