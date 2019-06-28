Россияне назвали сумму «комфортной для жизни» пенсии

Более 40% граждан России считают, что в старости не смогут получать пенсию, которая позволит им вести комфортную жизнь. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты социологического опроса, который провел Сбербанк.

Согласно результатам исследования, более трети респондентов хотели бы для комфортной жизни получать пенсию в 30 тысяч рублей в месяц. Еще 28% россиян хотят встретить старость, получая не менее 45-60 тысяч рублей в месяц.

В то же время, опрос показывает, что 41,2% жителей страны считают, что уровень их ежемесячных доходов после выхода на пенсию будет составлять от 15-30 тысяч рублей и «комфортной жизни» не будет. При этом половина из них (20,8%) считают, что их пенсия не превысит 15-20 тысяч. Еще 24% от всего числа респондентов сообщили, что их пенсия, вероятнее всего, составит 10-15 тысяч рублей.

Как поясняют в Сбербанке, пенсионные ожидания россиян сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время. Так, большинство людей (30-40%), зарплата которых не превышает 35 тысяч рублей на члена семьи, на пенсии «будет комфортно» жить на выплаты до 30 тысяч рублей в месяц.

Более четверти опрошенных считают, что им для комфортной жизни на пенсии понадобится не менее 45-60 тысяч рублей.

Примечательно, что самый высокий уровень притязаний у военных – 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тысяч рублей. В среднем по России только 2% людей мечтают о таком большом пенсионном доходе, отмечают в авторы исследования.

Самыми «скромными» по оценкам Сбербанка оказались домохозяйки и студенты – каждый четвертый в этих социальных группа ответил, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тысяч рублей.

Данные также довольно сильно зависят от возраста респондентов. Так, граждане 30-39 лет полагают, что им будут выплачивать от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Молодежь в возрасте 18-29 лет (7,6% опрошенных) и вовсе надеются на доход более 50 тысяч рублей, без учета собственных накоплений.

Стоит отметить, по данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в России на 1 января 2019 года составил 14 825,95 рубля. При этом напомним, что статистические данные при расчете средней пенсии учитывают высокие пенсии чиновников, ветеранов, судей, военнослужащих и других силовиков, поэтому в реальности пенсия у многих намного ниже средней.

По данным Счетной палаты, настоящее время размер пенсий россиян составляет 30-40% от средней заработной платы по стране. Например, учитель, который получает около 20 тысяч рублей, уходит на пенсию в 7-8 тысяч, у врачей этот разрыв еще больше. У работников коммерческой сферы пенсия может составлять всего 20-25% от зарплаты, которую они получали.

Москва, Мария Вяткина

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