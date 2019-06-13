Более половины россиян покупают продукты только по акциям

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары только по скидкам, составила 50,6%, пишет «Коммерсантъ». По данным исследовательской компании Ipsos Comcon, показатель увеличился почти на 10% с 2016 года, когда доля экономящих потребителей составила 41%. В 2017 году исследование показало, что 45% россиян покупают товары со скидками.

В «Nielsen Россия» добавили, что в некоторых категориях товаров повседнего спроса показатель достиг отметки 70% и продолжает расти. По их данным, в первом квартале 2019 года 69% россиян экономят. Компания в качестве основных причин называет продолжающееся падение доходов населения и индекса потребительского доверия. Последний достиг исторического минимума, опустившись до 62 пунктов, отметили в Nielsen.

По данным Росстата, в первом квартале этого года реальные доходы россиян упали на 2,3%, пишет издание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.06.19

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