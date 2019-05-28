Половина россиян на грани выживания: у них есть деньги только на еду и одежду Исследование Росстата

Около половине российских семей (48,2%) в четвертом квартале прошлого года денег хватало лишь на питание и одежду. Люди признались, что не могут позволить себе товары длительного потребления, например, смартфон, мебель, бытовую технику. Об этом говорится в докладе Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения.

Среди молодых семей 59,2% указали, что не могут позволить себе товары долговременного пользования. Что касается семей, состоящих из неработающих пенсионеров, этот показатель достигает 57,9%. У 30,4% таких семей возникают финансовые затруднения в покупке одежды и оплаты услуг ЖКХ, сообщает РБК.

Меж тем в сравнении с четвертым кварталом 2017 года в России стало несколько меньше семей, которым хватает денег только на еду и одежду. Тогда, по данным Росстата, об этом заявляли 49,8% домохозяйств.

Согласно исследованию главного статистического ведомства страны, 14,9% семей отметили, что денег на продукты хватает, но покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ им затруднительно. В основном об этом заявляли многодетные семьи (28,3%) и семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров (30,4%).

Более трети респондентов (32,3%) отмечают, что денег хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но они не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры и дачи. В конце 2017 года этот показатель составлял 27,4%.

Лишь малая доля семей (3,2%) признались, что имеют достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным. Годом ранее данный показатель составлял 3%.

Ранее сегодня социологи холдинга «Ромир» сообщили, что за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, снизилось до 17%. В прошлом году таких было 24%.

Как сообщал «Новый День», в апреле были обнародованы результаты исследования Росстата об уровне жизни россиян, согласно которым затруднения с приобретением необходимых товаров испытывают почти 80% семей. При этом 14,6% признались, что им с трудом удается обслуживать потребности своей семьи. Каждый десятый заявил, что не может себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы дважды в неделю, каждый пятый (20%) экономит на овощах и фруктах. Более 35% россиян признались, что не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.

На исследование, вызвавшее общественный резонанс, обратили внимание в Кремле. В президентской администрации данная работа вызвала удивление и вопросы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков удивился сведениям Росстата о том, что у трети россиян не хватает денег на обувь, и попросил ведомство объяснить эти цифры. После разъяснений Росстата о том, что исследование нужно рассматривать с учетом того, что ответы его участников «носят субъективный характер», представитель Кремля вновь заявил о непонимании тех критериев, по которым ведомство изучало уровень жизни населения, и почему в нем речь идет именно об обуви. При этом Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин проинформирован об этом исследовании.

На прошлой неделе Счетная палата РФ заявила, что рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года маловероятен с учетом того, что реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом налогов и обязательных платежей) в первом квартале продолжали сокращаться. По итогам отчетного периода этот показатель снизился на 2,3%, напомнили аудиторы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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