«Кризис будет долгим и тяжелым»: россияне впали в пессимизм

Короткий период оптимизма и надежд российских потребителей вновь сменился пессимизмом в 2019 году. Индекс потребительских настроений во втором квартале текущего года составил 96 пунктов из 200 возможных, потеряв с 2017 года 8 пунктов, свидетельствуют результаты исследования компании GfK. По мнению российских потребителей, с начала экономического кризиса в 2015 году их экономическое положение не улучшилось. По этой причине россияне чувствуют, что кризис в стране продолжается и закончится еще не скоро, отмечают исследователи.

Худшие показатели настроений российского потребителя (90 пунктов) были зафиксированы в 2015 году – на этот период пришелся пик экономического кризиса. В период выхода из кризиса в 2017 году 2017 они заметно улучшились, но снова ухудшились в 2019 году.

«В 2017 году у россиян появилась надежда на улучшение ситуации, но к 2019 году выяснилось, что на потребительском уровне она не реализовалась: доходы населения продолжали падать, покупательная способность – снижаться», – отметил гендиректор GfK Rus. По его оценке, «сегодня потребитель ощущает, что кризис еще продолжается и будет продолжаться длительное время».

В частности, в 2015 году на вопрос о том, как изменилось материальное состояние за последние 12 месяцев, только 11% ответили, что оно улучшилось. 39% признались, что ухудшилось. Спустя два года доля первых достигла 16% и осталась на том же уровне в 2019 году. В то же время по итогам исследования в 2019 году почти треть (29%) отметила, что материальное положение ухудшилось. Надежды на улучшения финансового положения в будущем в 2015 году выразили 17% населения, в 2017-м – 26%, однако в 2019 году их доля снова уменьшилась до 23%.

Похожая картина складывается и с оценкой экономических условий в стране в следующие 12 месяцев. Самые низкие показатели зарегистрированы в 2015 году. В 2017 году они улучшились и снова просели в 2019 году. В настоящее время 33% опрошенных россиян сообщили, что считают экономические условия в стране плохими. Хорошими их считают 27% респондентов.

Среднесрочные перспективы отечественной экономики на ближайшие 5 лет также видятся участниками исследования пессимистично. По мнению каждого четвертого (24%), ситуация в российской экономике может ухудшиться в ближайшую пятилетку. Большая часть населения при этом полагает, что последствия кризиса будут продолжаться еще длительное время.

В связи с этим все больше жителей РФ готовы быстро реагировать на потенциальное ухудшение экономической ситуации и своего финансового положения. В 2017-2019 годах по сравнению с 2015-м выросло числе россиян, которые в случае ухудшения материального положения были бы готовы отказаться от дорогостоящих покупок, таких как приобретение недвижимости, автомобиля, ювелирных украшений, а также от посещения баров и ресторанов. В список нежелательных расходов попали и траты на путешествия. В то же время население не готово отказываться от оплаты коммунальных расходов, покупки лекарств, продовольствия, мобильной связи и образовательных услуг.

Ранее, в феврале, было обнародовано исследование Банка России, которое показало, что в российском обществе нарастает пессимизм относительно будущего своего материального положения на фоне растущих инфляционных ожиданий. Больше половины жителей страны ожидают, что и через три года инфляция будет превышать заявленные 4%, а их собственный уровень жизни только ухудшится.

С пессимизмом оценивает перспективы национальной экономики и большинство представителей российского бизнеса. Особенно негативный настрой усилился летом 2018 года, когда правительство анонсировало рост налоговой нагрузки и скандальную пенсионную реформу, отмечалось на заседании экономического клуба компании ФБК, которое прошло в конце февраля этого года. По оценке экспертов, в условиях «экономики настроений» эта тенденция угрожает еще больше пошатнуть ситуацию в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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