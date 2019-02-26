В России победил пессимизм: почти никто не верит в улучшение ситуации

Большинство представителей российского бизнеса с пессимизмом оценивает перспективы национальной экономики, особенно негативный настрой усилился летом 2018 года, когда правительство анонсировало рост налоговой нагрузки и антисоциальные реформы. По оценке экспертов, в условиях «экономики настроений» эта тенденция угрожает еще больше пошатнуть ситуацию в стране. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь на заседании экономического клуба компании ФБК.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев обратил внимание, что сейчас во всем мире наблюдается спад оптимизма относительно развития экономики. По результатам международного исследования, в рамках которого лидеры бизнеса из 35 стран оценили перспективы национальных экономик, доля оптимизма составляет лишь 33%. «Произошло падение с 54%. Во второй половине 2018 года доля оптимизма составляла 33%. Это меньше по сравнению с тем, что было в середине 2018 года. И это самый низкий уровень с 2016 года», – отметил Николаев.

Эксперт пояснил, что снижение уровня оптимизма в целом в мире связано с неопределённостью в экономике. Например, Европа сейчас находится в подвешенном состоянии из-за Brexit. Лучше ситуация в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америке и США. Россия в этом рейтинге оказалась на 33-м месте из 35. «У нас пессимистов больше, чем оптимистов на 23%. Можно утешаться, что Япония и Южная Корея ниже нас… но не знаю, утешение слабое. Там показатели совсем плохие», – констатировал Николаев.

«Экономическая неопределённость достаточно резко выросла. Все понимают, что ситуация меняется и, по всей видимости, не к лучшему. Геополитический фактор, торговые войны сильные влияют на неопределенность, с которой сталкивается бизнес. Настроение ухудшается», – сказал также он.

Социолог, эксперт «Левада-центра» Денис Волков обратил внимание, что нездоровую экономическую ситуацию и пессимизм подпитывает 5-летнее падение реальных доходов – «и по данным Росстата, и по самоощущениям россиян». «Число тех, кому хватает только на продукты в 2014 году – 15%, сегодня их 24-25%», – отметил он.

Что касается бизнеса, то, как отметил эксперт, Россия для иностранцев становится «токсичной». «Россия представляется местом глобальной неопределённости по многим показателям. Геополитика, конфликты расширяются и не видно конца. Никогда не знаешь, что будет дальше. Санкции тоже постоянно расширяются. При этом у российского руководства не видно желания мириться и разговаривать», – сказал он и отметил, что это происходит на фоне громких коррупционных скандалов и передела собственности. Пугает также стремительность принятия новых «правил игры», когда законы могут быть очень быстро пролоббированы через Госдуму.

Генеральный директор Phoenix Advisors Олег Царьков со своей стороны обратил внимание, что о проблемах свидетельствует отсутствие спроса, что не стимулирует развитие бизнеса на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС). «НДС нам прилетит всем через ЖКХ, через билеты на самолеты. Сейчас 50% еды идет по акции. Потребление радикальным образом поменялось, потребитель идет по акциям. У половины населения нет денег ни на что», – подчеркнул Царьков.

Комментируя эту ситуацию, экс-глава рейтингового агентства АКРА Екатерина Трофимова выразила уверенность, что пессимистичные настроения бизнеса и общества в целом может привести к негативным последствиям. «Сознание очень существенно определяет бытие. Все заканчивается рассуждения на тему необходимости глубоких структурных реформ. Дальше возникает вопрос…» – сказала она.

На этом фоне заявления о росте российской экономики звучат довольно странно. «Есть тенденции по оптимизму, они корреспондируются с формальными показателями по всем регионам мира. Ухудшились ожидания – ухудшили показатели. Но в России, где резко ухудшились настроения, улучшились статистические показатели. Показатели по экономическому росту по прошлому году сомнительные. Есть тенденции, хочется найти объяснения», – отметил Николаев.

Как сообщал «Новый День», в начале февраля Росстат сообщил о рекордном росте российской экономики по итогам 2018 года. Если верить статистическому ведомству, увеличение ВВП достигло 2,3% – максимального уровня с 2012 года. Эксперты подвергли сомнению адекватность этих данных, которые значительно улучшились после радикального пересмотра Росстатом ряда показателей. Удивление высокими темпами роста экономики высказывал также глава Минэкономразвития РФ Дмитрий Орешкин, отмечавший, впрочем, что перспективы 2019 года не обнадеживающие. «Уже в 2019 г. мы увидим замедление темпов роста. Напомню: наш прогноз на текущий год – рост на 1,3%», – сказал в интервью «Ведомостям» Орешкин и уточнил, что более существенного роста отечественной экономики нужно ожидать только через несколько лет.

Москва, Мария Вяткина

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