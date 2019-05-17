Росстат стал пессимистом: рост экономики оказался ниже ожиданий Минэкономразвития

Оценка Росстата роста внутреннего валового продукта (ВВП) за первый квартал 2019 года оказалась пессимистичнее данных Минэкономразвития. Как сообщила сегодня Федеральная служба государственной статистики, рост ВВП за январь-март этого года составил лишь 0,5%.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года по предварительной оценке составил 100,5%», – говорится в сообщении Росстата.

Ранее Минэкономразвития опубликовало ежемесячный обзор экономической активности, в котором говорилось, что «рост ВВП в 1 кв 2019 ожидаемо замедлился до 0,8 % г/г (оценка Минэкономразвития России), однако оказался несколько выше ожиданий». Основной вклад в замедление роста ВВП на фоне повышения НДС и ускорения инфляции внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении.

В январе-феврале Минэкономразвития оценивало рост ВВП на уровне 1,1 % г/г, отмечая, что это «выше первоначальных ожиданий».

Примечательно, что ранее Росстат несколько раз пересматривал систему расчетов, после чего оказывалось, что отечественная экономика демонстрирует бурный рост.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.19

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