К 2024 году Россия рискует упасть в рейтинге крупнейших экономик: с инвестициями хуже, чем в 1990-м

Россия не только не сможет попасть в список пяти крупнейших экономик мира, но, вероятнее всего, опустится в рейтинге еще ниже. По мнению экспертов, экономическая турбулентность ведет к снижению инвестиционной привлекательности, которая так и не смогла восстановиться после развала СССР. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на заседании Экономического клуба компании ФБК в Москве.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев обратил внимание, что за 30 лет Россия так и не смогла повысить свою инвестиционную привлекательность. «Инвестиции в основной капитал – это совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию, включая расширение и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости. Есть показатели, которые не восстановились за 30 лет – но что бы не восстановились так, как инвестиции, трудно представить», – сказал Николаев.

Эксперт отметил, что в первой половине 1990-х годов инвестиции в основной капитал упали до «чрезвычайно низкого уровня». «Уровень 1998 года – 21,1% от уровня 90-го года. Падение составило почти 80%. Дальше – плавный подъем в 2000 – 2008 годах. Но даже тогда еще не было и 70% от уровня 90-го года. Затем кризис 2009 года, динамика за последние 10 лет не показала восстановления. Мы можем констатировать, что в 2018 году, инвестиции в основной капитал составили всего лишь 73,6% от уровня инвестиций 90-го года. Они ниже более чем на 26% от того, что было в 90-м году», – сказал он.

При этом, как отметил Николаев, президент РФ Владимир Путин еще в 2012 году в «майских указах» поставил цель добиться увеличения инвестиций в основной капитал по отношению ВВП до 27% к 2017 году. Однако уже в 2014 году стало очевидно, что этих показателей не удастся достичь, и они были снижены до 25% к 2018 году. «Вот что мы имеем сейчас – это показатель 20,6% – ниже, чем в 2017 году», – сказал Николаев.

Руководитель Центра исследований экономической политики экономфака МГУ Олег Буклемишев со своей стороны отметил, что экономическая политика в России не создает благодатную почву для инвестиций. «Инвестиции – это вера в будущее. Нет никаких оснований считать, что частный бизнес будет активно инвестировать в стагнирующую или падающую экономику, то есть экономику, которую мы наблюдаем на сегодняшний момент», – подчеркнул он.

По словам Николаева, учитывая «растущую неопределенность», непредсказуемость экономической политики и нарастающее санкционное давление, изменений в положительном ключе ждать не следует.

«Рост ВВП в 1,8% в среднем до 2024 года – это еще оптимистичный прогноз. При такой динамике Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик мира и уступит нынешнее место Индонезии, опустившись на 7 место. Картина по инвестициям и ожидания ближайшего будущего в этом инвестиционном плане не благоприятная», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», в начале февраля Росстат сообщил о рекордном росте российской экономики по итогам 2018 года. Если верить статистическому ведомству, увеличение ВВП достигло 2,3% – максимального уровня с 2012 года. Эксперты подвергли сомнению адекватность этих данных, которые значительно улучшились после радикального пересмотра Росстатом ряда показателей. Удивление высокими темпами роста экономики высказывал также глава Минэкономразвития РФ Дмитрий Орешкин, отмечавший, впрочем, что перспективы 2019 года не обнадеживающие. «Уже в 2019 г. мы увидим замедление темпов роста. Напомню: наш прогноз на текущий год – рост на 1,3%», – сказал в интервью «Ведомостям» Орешкин и уточнил, что роста отечественной экономики нужно ожидать только через несколько лет.

Как отмечал экономист, партнер Matrix Captial Евгений Гавриленков, ситуацию осложняет непонимание реальной ситуации в стране. «Мы находимся в статистической тени, мы абсолютно не понимаем, что у нас происходит с экономикой», – говорил эксперт и подчеркивал, что в этой ситуации правительство принимает осторожные решения, которые не способствуют экономическому росту.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.03.19

«Где-то это сто рублей, а где-то и полторы тысячи»: сэкономить на пенсионерах пытаются 30 регионов России. / 30 лет у власти: бессменный глава Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. / Чайка раскритиковал следственные органы: «убаюкивают» прокуроров. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»