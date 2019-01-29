Россия в «статистической тени»: правительство не понимает, что происходит в стране

В 2019 году России следует ожидать замедление экономического роста на фоне падения реальных доходов населения. При этом страна оказалась в «статистической тени» из-за отсутствия точной информации о реальной ситуации в отечественной экономике. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на заседании Экспертного клуба ФБК, посвященного новой налоговой реальности.

По оценке экономистов, увеличение налоговой нагрузки – в частности, рост НДС – должно привести к очередному росту цен, однако инфляция может замедлиться в результате падения реальных доходов населения.

«В 2018 году реальные доходы населения в целом не росли, а выросший товарооборот в реальном выражении был поддержан кредитованием со стороны банков, – отметил профессор Высшей школы экономики, председатель Набсовета Московской биржи Олег Вьюгин. – Кредитование достигло такого уровня, который уже напрягает регулятора, и Центробанк намерен ввести новые меры по ограничению потребительского кредитования, он уже поднял ставку. Это фактически означает ограничение кредитования. То есть этот источник поддержки потребительского спроса будет ослабевать, а рост реальных доходов не предвидится».

По его оценке, это означает, что компаниям будет трудно поднимать цены за свою продукцию и услуги, следовательно, инфляционный эффект будет наверное не таким страшным, как многие предполагали. «Вот Центробанк храбро заявил, что видит пик инфляции осенью на уровне 5 – 5,5. Я думаю, что это прогноз с преувеличением», – отметил Вьюгин.

Согласно его прогнозу, учитывая, что затраты компаний из-за налоговой нагрузки возрастут, а поднять цены адекватным образом они не смогут, это приведет к уменьшению их маржи. Соответственно, сократятся инвестиции бизнеса в производство, что затормозит экономический рост.

«Правительство в последний момент отказалось от введения дифференцированных тарифов на электроэнергию. Это означает, что все-таки, видимо, дошло до принимающих решения, что пора остановиться», – полагает председатель Набсовета Московской биржи.

В этих условиях обеспечивать экономический рост придется за счет государственных инфраструктурных проектов. «Собираем в бюджет деньги и реализуем крупные инфраструктурные проекты, которые по идее должны подтолкнуть экономику к росту, – пояснил Вьюгин. – Такое книжное мышление где-то в истории мы помним, что некоторые начинали строить железные дороги, и у них получался экономический рост. Если частный бизнес неохотно инвестирует, то инвестировать будет государство, а деньги возьмет у этого частного бизнеса».

Единственным рычагом для воздействия на экономический рост остается бюджет, полагает и экономист, партнер Matrix Captial Евгений Гавриленков. «Я думаю, действительно, остается единственный рычаг. Потому что регуляторная среда не улучшится, в лучшем случае на годы вперед все будет единообразно, макроэкономическая политика не изменится, поэтому остается единственный рычаг – это бюджет. [Правительство будет] пытаться что-то сделать через бюджет», – пояснил он.

Он также обратил внимание, что на темп экономического роста в России серьезно влияет постоянно меняющаяся налоговая система. «В среднем 1% в год против 3,5 – 3,6% среднемирового, это в принципе уже становится очень серьезной угрозой для государства в мировом масштабе», – подчеркнул Гавриленков.

По его оценке, ситуацию осложняет непонимание реальной ситуации в стране. «Мы находимся в статистической тени, мы абсолютно не понимаем, что у нас происходит с экономикой. В пятницу Минэкономики сказало, что экономический рост составил 2% – внезапно, – напомнил он. – Обосновали это тем, что серьезно выросло строительство по новым данным Росстата. То есть, мы 11 месяцев смотрели на статистику, там был спад. И вдруг декабрьские данные – в первом квартале рост строительства был порядка 6%, и во втором квартале был аналогичный рост, и по итогам года рост строительства 5,9%. Так это или не так – мы не знаем».

Экономист напомнил, что в статистике производства основных стройматериалов – это строительный бетон, раствор, кирпичи, стеновые блоки – наблюдается спад в физических объемах. «Этот 1% неизвестности уже мешает принятию решений, в том числе правительства, – пояснил он. – Я не исключаю, что эти 2% роста состоялись, поскольку динамика номинального ВВП, судя по всему, была очень существенной».

«Что будет в 2019 году – очень большой вопрос. Мы находимся в статистической тени, поэтому правительство принимает такие осторожные решения, которые не способствуют экономическому росту», – подчеркнул Гавриленков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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