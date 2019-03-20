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Среда, 20 марта 2019, 18:35 мск

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Росстат решил не пугать россиян падением доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приостановила публикацию обновленных данных о доходах жителей страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении ведомства.

«В докладе «Информация о социально-экономическом положении России» за январь-февраль 2019 года приостановлена публикация ежемесячных данных о динамике доходов населения. При этом раздел VI доклада в полном объеме содержит информацию о заработной плате и просроченной задолженности по заработной плате», – сообщил Росстат, который ранее анонсировал переход к новой методике расчетов.

Предполагается, что такие данные будут представлены в публикации по итогам первого квартала 2019 года и будут включать ретроспективные расчеты. Как отмечал ранее руководитель Росстата Павел Малков, переход на уточненную методику позволит сделать статистику доходов и расходов точнее, приблизить ее к современным реалиям, снять значительную часть вопросов, которые потребители этих данных годами задавали статистикам.

По данным Росстата, реальные доходы россиян падали пять лет подряд – на 0,2% в 2018 году, на 1,7% в 2017 году, на 5,8% в 2016 году, на 3,2% в 2015 году и на 0,7% в 2014 году. При этом Минэкономразвития прогнозировало рост показателя в 2018 году на 3,4%.

Как отмечают наблюдатели, новые расчеты Росстата наверняка будут более позитивными, как это уже произошло с перерасчетом показателей роста ВВП, после чего экономика неожиданно для всех рекордно выросла.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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