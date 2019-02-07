Росстат будет удивлять регулярно: статистический феномен с ростом строительства явно не последний

В нижней палате российского парламента объяснили статистический феномен с внезапным ростом объемов построенного в стране жилья. Как заявил сегодня депутат Госдумы, «эсер» Валерий Гартунг, на обновленные цифры Росстата повлиял ввод в эксплуатацию давно построенных частных домов, и этот «финт» наверняка окажется не последним.

«Вводится жилье частное – и многоквартирное, – напомнил Гартунг. – По многоквартирным мы наблюдаем спад, но вдруг пошел небывалый рост индивидуального жилья. Было бы понятно, если бы он пошел на фоне роста благосостояния граждан, но реальные доходы населения падают».

По мнению депутата, причиной резкого взлета стал ввод в эксплуатацию тех частных домов, которые «строятся много лет, но не вводятся в эксплуатацию, чтобы не платить налоги – а теперь их ввели».

Теперь, отметил парламентарий, Минстрой РФ сможет регулярно показывать рост строительства именно за счет ввода таких частных домов. Схожим образом, полагает Гартунг, правительство РФ будет выполнять и президентский указ по борьбе с бедностью. В условиях падающих реальных доходов россиян нужно работать или на повышение этих доходов, или на изменение способа их подсчета и критериев определения бедности. «И действительно, правительство сейчас об этом думает!» – заявил депутат.

По его оценке, прорыв в экономике, осуществить который потребовал президент РФ Владимир Путин, невозможен без роста покупательской способности населения – а сейчас у людей просто нет денег для приобретения товаров. В условиях сокращения спроса развитие производства выглядит малореальным, считает Гартунг.

Москва. Другие новости 07.02.19

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