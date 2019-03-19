Эксперты сомневаются в данных Росстата о росте российской промышленности

Росстат зафиксировал максимальные с 2017 года годовые темпы роста промышленного производства. При этом данные статистики не соответствуют ожиданиям экономистов, которые считают, что показатели не только не выросли, но даже снизились. Вероятно, столь бурный рост объясняется разовыми, сезонными и календарными факторами.

В феврале текущего года, по данным Росстата, рост промпроизводства составил 4,1%, ускорившись с января на 3 п.п., пишет «Коммерсант». Во многом ускорение темпов объясняется тем, что в этом году было на один рабочий день больше, чем в феврале 2018 года. Впрочем, настолько положительной динамики не ожидал никто. Ведущие агентства прогнозировали рост промышленности на уровне 1,4%-1,5%.

В то же время на рынке кредитования промышленности наблюдалась слабая динамика, как и среди соответствующих расходов бюджета. Аналитики считают, что такая разница может говорить о «плохом качестве данных для оценки ежемесячных изменений». «Если доверять этим цифрам – основной вывод заключается в том, что повышение НДС в 2019 года, ускорение инфляции, слабеющий внутренний и внешний спрос, как и ужесточение денежной политики, произвели лишь незначительный и временный эффект на динамику промпроизводства»,– говорят эксперты.

Специалисты из Высшей школе экономики взяли «сырые» данные статистиков и самостоятельно, сглаживая сезонные и календарные колебания, получили другую динамику выпуска. «В феврале никакого роста нет. Дополнительный рабочий день резко увеличивает фонд рабочего времени. Когда сопоставляют уровень месяца с уровнем того же месяца годом ранее, корректировку на календарный фактор не проводят, оттуда и видимость роста», – поясняют экономисты.

Более того, по оценке ВШЭ, уже два месяца промышленное производство заметно снижается. И если в добыче наблюдается стабилизация, то в обработке – спад.

Согласны с этими выводами и в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Там подсчитали, что по сравнению с январем прирост выпуска составил 0,6% после снижения на 0,9% в январе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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