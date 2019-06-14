Стагнация в экономике России больно ударила по машиностроению и обработке

Стагнирующий спрос на российских потребительных рынках оказывает негативное влияние на динамику интенсивности промышленного производства в России. Об этом говорится в ежемесячном докладе «Индексы интенсивности промышленного производства» Центра развития Высшей школы экономики. Из-за наблюдаемого в стране экономического застоя больше всех страдают предприятия машиностроительного профиля и обрабатывающие предприятия.

Как отмечают авторы исследования, в первом квартале зафиксировано снижение показателя интенсивности промышленного производства по сравнению с прошлым годом. «Если в течение всего 2018 года наблюдался хотя и неуклонно снижающийся прирост интенсивности относительно предыдущего месяца, то с начала 2019 года обозначилась тенденция к снижению этого индикатора: на 0,2% – в январе, на 0,4% – в феврале и марте, на 0,1% – в апреле», – говорится в докладе.

В результате «спад интенсивности промышленного производства в целом в апреле 2019 года относительно декабря предыдущего года составил 1,1% (что для первых четырех месяцев не наблюдалось после 2015 года), причем в обрабатывающих производствах – на 2,2%», – отмечают эксперты.

Наиболее показательным оказалось снижение интенсивности производства в машиностроительной отросли, кроме выпуска железнодорожных локомотивов и подвижного состава, где рост поддерживается активным развитием московского метрополитена. «Налицо падение спроса на весьма существенную часть продукции отечественного машиностроения», – констатируют авторы доклада, отмечая, что устойчивый рост интенсивности производства наблюдается в фармацевтическом секторе.

В исследовании указывается, что в апреле 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года интенсивность производства увеличилась лишь у 11 из 31 видов экономической деятельности. Причем около 80% валового прироста интенсивности обеспечили добыча природного газа и газового конденсата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и добыча полезных ископаемых.

Аналогичная статистика по видам продукции также не внушает оптимизма. Так, из 276 видов продукции в апреле 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года интенсивность выпуска увеличилась у 117, а уменьшилась у 159, констатировали исследователи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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