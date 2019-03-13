Реальные доходы жителей России пересчитают по-новому

Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов граждан, которые снижаются пятый год подряд. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Ранее министр заявлял, что методология Росстата соответствует мировым стандартам и не нуждается в пересмотре.

С критикой в адрес Росстата в конце прошлого года выступил вице-премьер Антон Силуанов. Он отметил, что качество счета реальных доходов ужасное. «Реальные зарплаты, которые составляют большую часть реальных доходов населения, как считаются, более-менее понятно и достоверно. Что касается расчета реальных доходов населения, большие очень претензии», – сказал Силуанов.

В ответ на это Орешкин возразил, что методика, применяемая Росстатом, универсальная и основана на международных принципах, пишут «Ведомости». Теперь же глава Минэкономразвития допустил изменение подхода к расчетам реальных доходов населения. Обсуждение возможных поправок будет максимально публичным, подчеркнул Орешкин.

По данным Росстата, реальные доходы россиян падают пять лет подряд – на 0,2% в 2018 году, на 1,7% в 2017 году, на 5,8% в 2016 году, на 3,2% в 2015 году и на 0,7% в 2014 году. При этом Минэкономразвития прогнозировало рост показателя в 2018 году на 3,4%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

В Екатеринбурге закрывают движение по Малышева из-за провалившегося асфальта. / Суд постановил ликвидировать скандальное МУП «Золушка», травившее школьников. / Власти Ямала снова спонсируют научную структуру, из которой выходят федеральные и местные политики. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»