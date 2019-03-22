Россияне не верят заявлениям властей о выходе страны из кризиса

Больше двух третей жителей России (68%) не верят заявлениям властей о том, что страна справилась с экономическим кризисом и маленькими шажочками идет в экономический рост, и считают, что в России продолжается стагнация в экономике. Таким образом, большинство населения страны полагает, что проблемы в экономике России не только не преодолены, а продолжают развиваться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Только 20% респондентов считают, что в России нет экономического кризиса. Затруднились с ответом 12% участников опроса.

Согласно данным исследования, чаще всего в качестве признаков экономического кризиса россияне называли инфляцию, рост цен и тарифов на «коммуналку» и другие услуги (28%) и снижение уровня жизни и личных доходов (27%). Среди других критериев граждане называют безработицу и сокращения на работе (8%), слабое развитие промышленности и сельского хозяйства (6%), а также повышение пенсионного возраста и другие социальные проблемы (недоступность здравоохранения и образования, отсутствие соцподдержки одиноким матерям и многодетным, «люди не могут купить жилье») – 5%.

Почти треть респондентов (27%) считают, что ситуация в российской экономике через год не изменится. Каждый пятый (19%) ожидают усиления экономического кризиса в стране. 6% полагают, что кризис ослабнет. 13% респондентов затруднились с ответом.

Напомним, реальные доходы россиян, по данным Росстата, падают пять лет подряд – на 0,2% в 2018 году, на 1,7% в 2017 году, на 5,8% в 2016 году, на 3,2% в 2015 году и на 0,7% в 2014 году. При этом Минэкономразвития прогнозировало рост показателя в 2018 году на 3,4%.

Опрос «ФОМнибус» проводился 16-17 марта среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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