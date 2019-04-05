Нищета, безработица, угроза войны: социологи назвали главные страхи россиян

Социологи назвали главные тревоги россиян. Больше всего жители России бояться роста цен в стране и обнищания населения (35%), следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение». За год страхи россиян по поводу падения уровня жизни усилились – в апреле 2018 года о беспокойстве относительно повышения инфляции и роста бедности в стране говорили 27% респондентов.

Кроме того, россияне стали больше тревожиться из-за угрозы гражданской войны и массовой безработицы. В боязни гражданской войны признались 28% опрошенных, год назад таких был 21%. Остаться без работы опасаются 26% респондентов (в апреле прошлого года – 20%).

Также россиян сильно беспокоит угроза межнациональных конфликтов (23%) и рост преступности (20%).

По 13% россиян тревожит борьба политиков за власть в стране и распространение экстремизма, 12% – угроза массового голода, 9% – угроза диктатуры и массовых репрессий, 7% – сокращение рождаемости.

При этом жители России стали меньше бояться нападения других государств (29% против 36% год назад), экономического кризиса (13% против 17% годом ранее), терроризма (12% против 16%).

В повседневной жизни россияне больше всего тревожатся за здоровье близких (52%), внуков и детей (41%) и собственное здоровье (34%). Треть граждан (31%) боятся безденежья, 13% – терактов. По 12% респондентов заявили, что их пугает беззащитность перед властями и неопределенность будущего. 10% боятся оказаться безработными, 9% беспокоит одиночество.

Что касается ситуации в мире, больше всего россияне обеспокоены экологическими проблемами – химическое и радиационное загрязнение окружающей среды (45%), засорение планеты отходами (32%), уничтожение лесов (32%). Только треть боится ядерной войны. 26% соотечественников тревожатся из-за истощения природных ресурсов, дающих энергию и питание. Каждого пятого (22%) пугают массовые эпидемии и распространение СПИДа, а 15% переживаются из-за международного терроризма. По 11% опрошенных волнуют изменение климата на планете и уничтожение многих видов животных и растений. Лишь 6% признались, что боятся столкновения Земли с метеоритом.

Опрос «ФОМнибус» проводился 30-31 марта среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.04.19

Единороссов покинул опытный политтехнолог: «Узнал, как это работает изнутри». / Предприниматели жалуются на рекламщиков из МУГИСО. / Группа крымских мошенников пойдёт под суд за обман тверских пенсионеров. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»