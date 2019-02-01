Россияне не ждут от жизни ничего хорошего: на продуктах надо экономить, от лечения – отказываться, а деньги хранить под матрасом

В российском обществе нарастает пессимизм относительно будущего своего материального положения на фоне растущих инфляционных ожиданий. Больше половины жителей страны ожидают, что и через три года инфляция будет превышать заявленные 4%, а их собственный уровень жизни только ухудшится. Об этом говорится исследовании Банка России.

Согласно опросам населения, проведенным ООО «инФОМ», в декабре 2018 – январе 2019 года инфляционные ожидания населения и бизнеса выросли. В основном это произошло из-за ощутимого роста цен на продовольственные товары. Аналитики считают, что инфляция в этом году ускорится незначительно, вернется к 4% уже в начале следующего года. Банк России при этом подтвердил прежний прогноз, согласно которому индекс потребительских цен достигнет максимума в первом полугодии, а на конец 2019 составит 5 – 5,5%.

Тем не менее, инфляционные ожидания россиян, которые в декабре составляли 10,2%, в январе выросли до 10,4%. Аналитики объясняют такую ситуацию тем, что население видит повышение стоимости часто приобретаемых товаров – бензина и продуктов питания. Так, в ноябре и декабре 2018 года 33% опрошенных отмечали, что цены выросли очень сильно. При этом в ноябре лишь 20% ожидало серьезного подорожания продуктов питания, топлива и услуг в ближайшее время, а в декабре такие ожидания отмечало уже 29% респондентов.

Серьезнее всего, по наблюдениям жителей России, в декабре подорожали мясо и птица (так ответило 42% опрошенных), молоко и молочная продукция (29%), сыр, колбасы (29%), яйца (27%), лекарства и медикаменты (26%). В целом в 2018 году, как следует из результатов опроса, цены росли быстрее, чем годом ранее – в декабре это отметили 33% респондентов, при том, что еще в сентябре 2018-го об этом заявляли 27%.

Замедления инфляции россияне не ждут. На вопрос о том, как будут меняться цены в ближайший год, 28% ответило, что они будут меняться быстрее, чем это происходило ранее. В сентябре прошлого года такого усиления инфляции ожидало лишь 19% участников опроса.

При этом 59% уверено, что ЦБ не сможет удержать годовую инфляцию в пределах 4% – отметим, что еще в апреле так считало 45% респондентов. При этом только 2% опрошенных полагают, что инфляция по итогам этого года не достигнет и 4%.

Пессимистичный характер носят и ожидания россиян относительно уровня инфляции через три года – в декабре 53% заявило, что рост цен будет выше, чем 4% в год. Еще в ноябре так считало 50% опрошенных, а в октябре – лишь 46%. Доля тех, кто полагает, что уровень инфляции через три года составит примерно 4% в год, с ноября по декабрь снизилась с 20% до 19%.

Источник: сайт Банка России

Эта ситуация неудивительна. Из-за роста цен в декабре уже 24% россиян пришлось отказываться от покупки некоторых продуктов или стали приобретать их реже, хотя еще в ноябре такой ответ давали только 18%. Еще 32% респондентам пришлось перейти на более дешевые продукты питания, а доля тех, кто покупал продукты впрок, снизилась с 11% до 10%.

Источник: сайт Банка России

В числе трат, от которых пришлось отказаться из-за нехватки средств, 18% респондентов назвали ремонт жилья, 16% – не поехали в отпуск, а 10% опрошенным пришлось отказаться от лечения – своего, родственников и детей. При этом еще в ноябре лечение откладывали лишь 8%.

В целом об ухудшении материального положения за прошедший год в декабре сообщили 33% респондентов, хотя еще в сентябре эта цифра составляла 29%. Примечательно, что об улучшении в сентябре заявляло 12%, в октябре и ноябре – 13%, а в декабре уже только 11%.

Источник: сайт Банка России

При этом 23% ждут только ухудшения материального положения своих семей в ближайший год – при том, что в декабре 2017 года такие пессимистичные настроения высказывало лишь 17% россиян. Еще 41% рассчитывает, что никаких изменений в их жизни в материальном плане не произойдет, а надежды на улучшение высказали 20% опрошенных – за месяц доля таких оптимистов сократилась на 2%.

Россияне отмечают, что стали меньше зарабатывать, в некоторых семьях есть те, кто потерял работу, при этом доля необходимых расходов возрастает. Люди считают, что деньги надо беречь, однако делать это на счете в банке в декабре 2018 соглашались только 35% опрошенных – годом ранее доверить деньги банкам были готовы 39%, а в декабре 2016 года – 42%. По сравнению декабрем 2017-го с 23% до 17% сократилась и доля россиян, считающих, что время благоприятствует инвестициям. Число тех, кто не намерен вкладывать деньги, напротив, выросло с 51% до 60%.

При этом 32% россиян признают, что у них есть сбережения, которые в случае полного исчезновения источников дохода позволят прожить 3-6 месяцев. У 37% таких сбережений не хватит даже на 3 месяца. Правда, уже 29% опрошенных признались, что деньги лучше хранить в наличной форме, а не в банках – в декабре 2017 так поступали только 25%. Количество желающих воспользоваться счетами в банках снизилось за год с 39% до 35%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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