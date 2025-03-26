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Среда, 26 марта 2025, 09:18 мск

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Рост цен в медицине оказался выше, чем общая инфляция от Росстата

Медицинская инфляция в России оказалась выше, чем общий рост цен, зафиксированный Росстатом. Об этом говорится в исследовании на основе данных крупнейших страховых компаний. Рост стоимости медицинских услуг может повлиять на стоимость и наполняемость полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).

По данным Росстата, инфляция в этом сегменте по итогам 2024 года составила 10,5%, а общий рост цен в стране – 9,52%. В 2025 году страховщики ожидают рост цен на медицинские услуги на 13%, следует из расчетов страхового брокера Remind, которые приводит РБК. Исследование рынка проводилось на основе опроса десяти страховых компаний, которые занимают 95% рынка ДМС по сбору премий.

Разница может быть в том, что страховщики в основном ориентируются на цены в медицинских клиниках, работающих преимущественно в системе ДМС, а Росстат анализирует цены на медицинские услуги как муниципальных, так и коммерческих лечебно-профилактических учреждений.

Рост цен на медицинские услуги определяется общей и товарной инфляцией, ростом заработных плат, удорожанием логистики, повышением спроса в коммерческом секторе медицины на фоне возросшей покупательной способности в отдельных регионах и снижения доступности услуг в ОМС. Также на стоимость оказала влияние динамика курса валют, из-за которой подорожали расходные материалы и импортное медицинское оборудование.

Двузначная медицинская инфляция повлияла на убыточность сегмента корпоративного ДМС для страхового бизнеса. В условиях убыточности из-за инфляции страховые компании вынуждены повышать тарифы, чтобы компенсировать возросшие выплаты по ДМС, также, чтобы удерживать убыточность на приемлемом уровне, страховщики вместо повышения стоимости ДМС могут сокращать список покрываемых медицинских процедур. Рост медицинской инфляции может привести к удорожанию ДМС для потребителей и исключения из программ менее востребованных услуг.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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