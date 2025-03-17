В России резко подскочили цены на подготовку автомобиля к весне

В России выросли расходы владельцев автомобилей на подготовку к теплому сезону. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Чек индекс».

Расходы на весеннюю подготовку автомобиля в России в марте 2025 года выросли на 14-16% по сравнению с 2024 годом, передает ТАСС со ссылкой на оператора фискальных данных компании «Платформа ОФД». Аналитики изучили сведения, полученные в период с 1 по 13 марта 2024 и 2025 годов.

«Так, средний чек на услуги шиномонтажа для легкового авто в 2025 году составил 2,46 тыс. рублей, что на 19% выше уровня 2024 года. Число покупок таких услуг выросло на 24% в годовом выражении. Средний чек на услуги автомойки в марте – 1,21 тыс. рублей (на 16% выше), количество покупок увеличилось на 15%», – говорится в статье.

Шины в среднем подорожали на 16%, до 7,54 тыс. рублей за одно колесо. Стоимость жидкости для омывания стекла вросла на 12%, до 420 рублей, набора щеток стеклоочистителя – на 11%, до 1,045 тыс. рублей.

«При расчете такого комплекта товаров на один легковой автомобиль (четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для весенней подготовки авто выходит 35,295 тыс. рублей, на 16% выше уровня 2024 года. Однако если не учитывать траты на летнюю резину, то средний чек трат составит 5,135 тыс. рублей, на 14% выше прошлогоднего уровня», – указали аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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