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NewDayNews.ru

Среда, 10 апреля 2019, 09:16 мск

Новости Общество

Каждый второй житель России не надеется на получение достойной зарплаты

Около половины россиян признались, что не надеются добиться уровня дохода для достойной жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ.

У респондентов интересовались, какая должна быть ежемесячная зарплата в их городе, чтобы жить достойно. 48% россиян, жителей крупных и средних городов, ответили, что никогда не достигнут приемлемого уровня заработка. В то же время каждый четвертый 24% заявил, что уже добились высокого уровня благополучия, пишет «Российская газета». Почти все они проживают в Москве, Казани, Грозном, Махачкале и Симферополе.

Каждый пятый (19%) отметил, что рассчитывают приблизить свою зарплату к достойному уровню в ближайшие пять лет. Больше всего таких оказалось во Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Чите и Красноярске.

В ходе исследования также выяснилось, что россиянам для достойной жизни необходим доход в среднем 66 тысяч рублей в месяц. Жители Москвы заявили, что для них достаточно получать не менее 100 тысяч рублей, петербуржцы – 91 тысячи рублей. Зарплату не ниже подобного уровня желают жители подмосковных Химок, Подольска и Балашихи.

Между тем, как оказалось, самые скромные запросы у жителей Читы и Улан-Удэ. Для достойной жизни им хватает 50 и 54 тысяч рублей соответственно. Респонденты в Барнауле и Якутске отметили, что им нужно по 55 тысяч рублей в месяц.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе были обнародованы результаты исследования Росстата, согласно которым российской семье необходимо зарабатывать в среднем 58,5 тыс. рублей в месяцы, чтобы «свести концы с концами». Исследование также показало, что трудности с приобретением необходимых товаров испытывают почти 80% семей. 14,6% заявляют, что им с трудом удается обслуживать потребности своей семьи.

Согласно данным Росстата, средний ежемесячный доход россиян в 2018 году составлял 32,6 тыс. рублей. Начиная с 2014 года, реальные доходы жителей России упали почти на 11%. В январе 2019 года реальные доходы снизились еще на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. По итогам прошлого года за чертой бедности жили 12,9% населения или 18,9 млн человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.04.19

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