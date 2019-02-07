Россияне затянули пояса потуже: уверенность в завтрашнем дне продолжает снижение

Ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего – жители страны, столкнувшись с падением реальных доходов, теряют уверенность в завтрашнем дне. Об этом свидетельствует, в том числе, снижение индекса потребительского доверия россиян, который в последнем квартале 2018 года продолжил падение – теперь с 67 до 65 пунктов. Людей больше всего волнует рост цен на еду, следует из исследования The Conference Board и Nielsen, которое опубликовала газета «Коммерсантъ».

Как отмечают эксперты, показатель сокращается второй квартал подряд: в июле-сентябре 2018 года он снизился на три пункта. Последний раз потребительская уверенность россиян была на подобном низком уровне в первом и четвертом кварталах 2016 года, когда индекс достигал 63 пунктов.

В четвертом квартале с 19% до 18% сократилась доля россиян, позитивно оценивающих перспективы на рынке труда на ближайшие полгода. Число респондентов, ожидающих финансового благополучия, снизилось на 1% до 30%. Но с 19% до 21% выросла доля потребителей, готовых к тратам.

Директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова обратила внимание, что затянувшееся снижение доходов и неуверенность в перспективах на рынке труда привели к тому, что потребители стали еще пессимистичнее оценивать свое материальное положение в будущем. По данным Росстата, в 2018 году реальные доходы населения сократились на 0,2%. Падение показателя происходит пятый год подряд, его не сдержал даже рост зарплат в прошлом году (на 6,8%, согласно Росстату), отметил со своей стороны старший инвестиционный консультант компании «БКС Брокер» Максим Ковязин. Кроме того, по его мнению, оптимизма не добавляет, в том числе инфляция, которая в 2018 году достигла 4,2%.

По оценкам The Conference Board и Nielsen, потребителей со свободными деньгами становится меньше – их доля в октябре-ноябре 2018 года сократилась с 81% до 77% квартал к кварталу. При этом снизилось число россиян, расходующих средства на новую одежду (на 4% до 32%) и на развлечения вне дома – на 5% до 24%, а экономят на этих статьях уже 64% россиян, за четвертый квартал их доля увеличилась на 10% и 8% соответственно.

Вместе с тем в четвертом квартале на первый план у россиян вышли переживания по поводу роста цен на еду. За октябрь-ноябрь 2018 года доля обеспокоенных этим вопросом потребителей увеличилась сразу на 12% – до 35%, достигнув максимального значения с середины 2016 года. Более дешевые продукты в четвертом квартале выбирали 55% опрошенных, говорится в исследовании.

Факторов, которые могут переломить ситуацию к лучшему, пока не наблюдается, констатирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Только за январь 2019 года цены выросли на 1%, показав самые высокие темпы с 2016 года. По его мнению, в первом квартале инфляционные ожидания могут еще подрасти, а индекс потребительских ожиданий – снизиться до трехлетних минимумов.

Эксперты полагают, что политика затягивания поясов, скорее всего, продолжится в 2019 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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