«Денег нет, но вы держитесь!» «Единая Россия» снова отказалась повышать размер минимальной зарплаты

Повышение в России минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 25 тысяч рублей в месяц в предпраздничный день заблокировала в Государственной думе «Единая Россия». Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, внесенный коммунистами, партия большинства отказалась одобрять уже в первом чтении. Основным аргументом вновь стало отсутствие денег в профицитном бюджете.

В ходе обсуждения документа его соавтор депутат Николай Коломейцев обратил внимание парламентариев, обязательные платежи и сборы с граждан в России растут гораздо быстрее, чем уровень зарплат. Например, сообщил он, у учителя в Чувашии оклад 8 400 рублей, а у дворников – 11 285 рублей. «При этом мы увеличили сборы оператора капремонта, два раза в год повышаем тарифы ЖКХ, методично увеличиваем административные штрафы. Налоговая и штрафная нагрузка за прошлый год составила 34 трлн рублей на наших граждан, – пояснил Коломейцев. – Главное – мы не содействуем развитию экономики, если у нас пятый год падают доходы населения».

Парламентарий также сослался на слова ученых о том, что в развитых странах МРОТ считается с коэффициентом «3», обеспечивая не просто минимальный размер оплаты труда, но и содержание семьи. «У нас геройски доложили о том, что резко подняли МРОТ, но вы попробуйте на него прожить месяц, – подчеркнул Коломейцев. – Я уверен, что ни один из этого зала за 11 285 рублей не сможет заплатить тарифы ЖКХ, платеж за мусор, за капремонт, за проезд – и при этом мы не только воздухом должны питаться».

Член думского комитета по труду Михаил Тарасенко в ответ заявил, что авторы проекта предложили изменить не механизм повышения МРОТ, а саму цифру. «Предложенный размер повышения авторами законопроекта никак не обоснован», – веско заявил он.

Эти слова вызвали возмущение коммунистов – не выдержал известный советский и российский режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко. «Недостаточное обоснование закона? – обратился он к Тарасенко. – Очень кушать хочется, Михаил Васильевич!»

Инициативу коммунистов раскритиковала и традиционно выступающая заслоном для идей оппозиции депутат-«единоросс» Светлана Бессараб. Она с гордостью сообщила, что средняя зарплата в России уже составляет 41 830 рублей, признав при этом, что в части регионов многие граждане получают чуть больше 20 тысяч рублей. «Работающий человек не должен быть бедным, коллеги! – провозгласила она. – Но резкое повышение в два раза зарплат – это обрушение экономики».

В поддержку коммунистов выступили «эсеры» и либерал-демократы. В частности, уральский депутат Валерий Гартунг отметил, что сумма в 315 млрд рублей, которая по расчетам авторов проекта закона потребуется на увеличение зарплат бюджетников, посильна для госказны. Он напомнил, что в прошлом году профицит федерального бюджета превысил три трлн рублей, а на январь и вовсе оказалось 10 трлн 600 млрд рублей свободных средств. «У нас как минимум на 15 лет вперед денег достаточно», – пояснил он.

Депутат Александр Шерин, в свою очередь, предложил объяснение тому, что «Единая Россия» регулярно блокирует законопроекты, повышающие выплаты россиянам и облегчающие им жизнь, но при этом не менее регулярно повышает штрафы и устанавливает все новые запреты. Логика, по его оценке, состоит в том, что человек должен думать только о том, как завтра выжить, на какие деньги купить лекарств, оплатить ребенку учебу и тп – а не о вопросах, которые пора задать власти.

«Тупыми, голодными и больными управлять легче, – пояснил Шерин, извинившись перед теми, кого его слова могли бы задеть. – Поэтому этот закон никогда не будет принят. Обеспеченные люди становятся чересчур требовательны к власти. А когда у человека потребность исключительно в том, чтобы заплатить коммуналку – чтоб не отобрали квартиру, найти деньги на репетитора – чтоб ребенок сдал ЕГЭ, а иначе он вообще никогда не поступит, да у этого человека никаких требований к власти не будет!»

«На содержание караульной собаки – четыре с половиной тысячи рублей в месяц. Детские пособия – 50 рублей. Да здравствует Россия», – подытожил Шерин.

Законопроект был ожидаемо отклонен большинством голосов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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