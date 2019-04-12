Власти заявили о рекордных темпах роста зарплат в РФ. Опросы говорят об обратном – людям не хватает денег на самое необходимое

Министерство труда и соцзащиты России заявило о рекордном росте реальных зарплат (с учетом инфляции) в стране.

Как уверяет министр Максим Топилин, реальная заработная плата россиян в 2018 году выросла на 6,8%. Это рекордный показатель с 2012 года, отметил глава Минтруда на расширенном заседании коллегии министерства. Министр высказал надежду на то, что и в последующие годы стране удастся выйти на «позитивный тренд» роста реальной зарплаты, передает РИА «Новости».

Ранее Центробанк России сообщил, что прирост реальных зарплат населения в 2018 году с исключением эффекта выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина о повышении оплаты труда бюджетникам в период 2012-2018 годов составил 4,6%.

Кроме того, аналитики ЦБ сообщили, что рост реальной заработной платы в России в первом квартале текущего года может снизиться. «Ускорение инфляции и перенос индексации зарплат в бюджетном секторе на 1 октября могут привести к дальнейшему снижению роста реальной заработной платы в первом квартале 2019 года», – отмечалось в докладе департамента исследований и прогнозирования Банка России

Эксперты консалтинговой компании Korn Ferry в свою очередь прогнозируют, что рост реальных зарплат в 2019 году продолжит замедляться и в среднем в мире не превысит 1%. Согласно их прогнозу, в России прирост реальных зарплат составит не более 1,3%.

Стоит отметить, что заявления Минтруда не соотносятся с данными социологических опросов. Так, на прошлой неделе были обнародованы результаты исследования Росстата об уровне жизни россиян, согласно которым затруднения с приобретением необходимых товаров испытывают почти 80% семей. При этом 14,6% признались, что им с трудом удается обслуживать потребности своей семьи. 10% респондентов заявили, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы дважды в неделю, каждый пятый (20%) экономит на овощах и фруктах. Более 35% россиян признались, что не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.

На данное исследование, вызвавшее общественный резонанс, обратили внимание в Кремле. В президентской администрации эта работа вызвала удивление и вопросы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков удивился данным Росстата о том, что у трети россиян не хватает денег на обувь, и попросил ведомство объяснить эти данные: «Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры?»

После разъяснений Росстата о том, что исследование следует рассматривать с учетом того, что ответы его участников «носят субъективный характер», представитель Кремля вновь заявил о непонимании тех критериев, по которым ведомство изучало уровень жизни населения, и почему в нем речь идет именно об обуви. При этом Песков отметил, что президенту Путину доложили об этом исследовании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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