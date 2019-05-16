Российские семьи назвали необходимый для «нормальной жизни» доход

Средней российской семье из трех человек для поддержания нормального уровня жизни ежемесячно необходимо 78 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Отмечается, что это на 3% или на 2,1 тыс. рублей больше прошлогоднего показателя.

Четверть респондентов (25%) заявили, что могут «нормально» прожить при ежемесячном семейном бюджете от 45 тыс. до 60 тыс. рублей, 51% участников исследования – при доходе в 60-120 тыс. рублей.

По мнению 11% участников опроса, для «нормальной» жизни средней семье необходимо ежемесячно более 120 тыс. рублей. 10% опрошенных сочли необходимой сумму от 30 до 45 тыс. рублей, 2% – от 20 до 30 тыс. рублей, а 1% – менее 20 тыс. рублей в месяц.

Согласно исследованию, жители Северо-Западного округа готовы «нормально» прожить при ежемесячном доходе в 93,5 тыс. рублей, а Центрального – в 82,9 тыс. рублей.

Опрос «Ромира» проводился в апреле. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех округах России. Отметим, что в апреле аналогичное исследование представил Росстат. По его данным, российской семье ежемесячно необходимо не менее 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.05.19

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