Инфляционный пессимизм: налоги и тарифы обесценивают доходы россиян

Ситуация в российской экономике продолжает оставаться критической: с одной стороны, статистика фиксирует стабилизацию потребительских цен, с другой – из-за падения реальных располагаемых доходов населения многие товары и услуги становятся все более недоступными для граждан. При этом Центробанк использует инфляционные опасения россиян, чтобы не понижать ключевую ставку.

Согласно данным, которые опубликованы в бюллетене «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», после снижения в феврале-марте инфляционные ожидания населения в апреле стали расти.

Согласно опросу «ИнФОМ», наблюдаемая населением инфляция за последние 12 месяцев возросла на 0,5 процентного пункта – до 10,5%, ожидаемая – до 9,4%. В то же время прогнозы профессиональных аналитиков практически не изменились: по их оценке, после временного повышения в начале 2019 года инфляция возобновит снижение в II квартале и в конце года составит 4,6-4,8%, с последующей стабилизацией вблизи 4% с I квартала 2020 года. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

Как считают в ЦБ, на восприятие текущей инфляции могли сказаться «эпизоды ускорения роста цен и тарифов» не только в последний месяц, но и в предыдущие периоды, иногда – достаточно отдаленные. «Возможно также, что респонденты транслируют в свои оценки инфляции суждения об уровне цен, а не об их изменении», – говорится в докладе.

Кроме этого, в Центробанке отметили, что россияне стали все больше откладывать крупные покупки, хотя при этом отмечен рост кредитования населения. «В феврале-апреле текущего года заметно выросла доля респондентов, использующих кредиты или сбережения для финансирования текущего потребления», – отмечается в докладе.

Примечательно также и то, что регулятор фиксирует рост опасений, связанных с безработицей, хотя, согласно другому бюллетеню ЦБ «Экономика» за март 2019 года, в прошлом месяце уровень безработицы снизился до 4,5% – минимального значения за всю историю наблюдений.

Как пояснил ЦБ, безработица сокращалась в условиях снижения объема трудовых ресурсов, в том числе, под воздействием демографических тенденций, при этом, спрос на рабочую силу со стороны компаний продолжал расти.

Напомним, 26 апреля совет директоров Банк России, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Причиной этому стали неожиданно повысившиеся инфляционные ожидания населения. На текущем уровне ставка сохранится до 14 июня. В мае ожидаемых поводов считать ситуацию менее благоприятной для удешевления кредита, может быть уже больше, чем в апреле.

Стоит отметить, что реальные располагаемые доходы населения России за вычетом налогов и скорректированные на уровень инфляции в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. При этом реальные располагаемые доходы граждан по отношению к четвертому кварталу прошлого года рухнули на 22,9%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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