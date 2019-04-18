Реальные доходы россиян рухнули в первом квартале, объявил Росстат

Реальные располагаемые доходы населения России за вычетом налогов и скорректированные на уровень инфляции в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. При этом реальные располагаемые доходы граждан по отношению к четвертому кварталу прошлого года рухнули на 22,9%. По информации ведомства, эти показатели были впервые рассчитаны по обновленной методике.

Росстат также пересчитал реальные располагаемые доходы населения за 2018 год по новой методике. Ведомство сообщило о росте доходов на 0,1% вместо снижения на 0,1%, зафиксированного по старой методологии. При расчете учитывалась единовременная денежная выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей, указал Росстат.

Глава Росстата Павел Малков ранее отмечал, что переход на уточненную методику позволит сделать статистику доходов и расходов точнее, приблизить ее к современным реалиям, а также снять значительную часть вопросов, которые потребители этих данных годами задавали статистикам.

В рамках обновленной методики ведомство перешло с ежемесячного на ежеквартальный расчет показателей доходов. Кроме того, Росстат увеличил количество используемых источников данных с 32 до 59, а число исходных показателей, используемых для оценки денежных доходов и расходов населения, – с 99 до 205 тысяч по всем периодам и уровням разработки.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в марте 2019 года, по оценке главного статведомства страны, составила 45 тысяч рублей. По отношению к соответствующему периоду предыдущего года она увеличилась на 5,2%, в первом квартале 2019 года – на 5,6%.

По предварительной оценке, реальные начисленные зарплаты в РФ (с учетом инфляции) в первом квартале 2019 года выросли в годовом выражении на 0,4%. В феврале и марте они в годовом выражении не изменились, в январе – выросли на 1,1%.

Ранее Министерство труда и соцзащиты России заявило о рекордном росте реальных зарплат в стране. Как отметил министр Максим Топилин, реальная заработная плата россиян в 2018 году выросла на 6,8% (этот показатель фигурирует и в свежих данных Росстата – прим. ред.). Это рекордный показатель с 2012 года, заявил глава Минтруда на расширенном заседании коллегии министерства на прошлой неделе.

Однако заявления Минтруда не соотносятся с данными соцопросов. Так, в начале апредя были обнародованы результаты исследования Росстата об уровне жизни россиян, согласно которым затруднения с приобретением необходимых товаров испытывают почти 80% семей. При этом 14,6% признались, что им с трудом удается обслуживать потребности своей семьи. 10% респондентов заявили, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы дважды в неделю, каждый пятый (20%) экономит на овощах и фруктах. Более 35% россиян признались, что не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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