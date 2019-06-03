Около 20% россиян сообщили о снижении зарплат, пока Росстат рапортует об их рекордном росте

По итогам прошлого года почти пятая часть россиян (18,3%) заявила о снижении размера своей зарплаты. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. При этом, согласно данным Росстата, средний заработок по стране за год вырос на 9,4%.

Результаты исследования показали, что по результатам минувшего года у 62,5% россиян зарплаты не изменились, пишут «Известия». Доход вырос почти в каждого пятого (19,2%). При этом 41,4% респондентов заявили об увеличении трудовой нагрузки, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% – снизилась.

В опросе принимали участие 1,6 тыс. работающих граждан РФ из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп. Аналитики учитывали данные по всем группам работающих, в том числе по тем, чьи доходы частично или полностью скрыты от статнаблюдений (неоформленный наемный труд, самозанятость, приработки).

Примечательно, что данные РАНХиГС расходятся с официальными сведениями Росстата об увеличении средней заработной платы по стране на 9,4% по итогам года. В частности, согласно данным статистического ведомства, средняя зарплата в марте 2019 года достигла 46,3 тыс. рублей. В 2018 году этот показатель составил 42,3 тыс. рублей. Таким образом, по официальным данным, заработок россиян в 2019 году вырос на 9,4%.

Специалисты сервисов по поиску работы объяснили разницу отличиями по регионам, сферам деятельности и специальностям. К примеру, зарплаты специалистов ряда профессий за последний год сильно увеличились, что повлияло на рост среднего показателя. Как отметил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин, в банковской и нефтяной сфере доходы могут расти в разы. «Снижение же зарплат, даже массовое, как правило, незначительное – до 5-10 тысяч рублей. Таким образом, размер прибавок сильно превышает размер сокращения, и в среднем по стране получается рост», – пояснил эксперт, заметив, что это легко подтверждается: «По отчетам того же Росстата хорошо видно, что траты граждан вовсе не растут так значительно».

В Минтруде результаты исследования пока комментируют. Ранее в ведомстве заявили, что реальная заработная плата россиян в 2018 году выросла на 6,8%. Это рекордный показатель с 2012 года, указывал министр Максим Топилин. Однако заявления Минтруда не соотносятся с данными соцопросов. Так, в апреле были обнародованы результаты исследования Росстата об уровне жизни россиян, согласно которым затруднения с приобретением необходимых товаров испытывают почти 80% семей. При этом 14,6% признались, что им с трудом удается обслуживать потребности своей семьи. 10% респондентов заявили, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы дважды в неделю, каждый пятый (20%) экономит на овощах и фруктах. Более 35% россиян признались, что не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.06.19

Стоимость сигарет в России хотят увеличить за счет экологического сбора. / Летние туры для россиян подорожали на треть. / Минстрой выступил за отмену обязательных счетчиков тепла. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»