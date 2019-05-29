Майский указ Путина невыполним: реальные доходы жителей РФ продолжат падение

В России шестой год подряд продолжается падение реальных доходов населения, а власть, вместо решения проблемы, пытается залатать дыры в кошельках граждан соцвыплатами. Как считают известные экономисты, в ближайший год ситуация не изменится – более того, вполне вероятно, что через пять лет указ главы государства об «устойчивом росте доходов» снова окажется невыполненным. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано накануне на заседании Экономического клуба компании ФБК.

В частности, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев обратил внимание, что реальные доходы населения РФ неуклонно падают. «Доходы падали четыре года подряд с 2014 по 2017. В 2018 году – после изменения методики расчёта – рост был на символические 0,2%. Начали 2019 год на снижении на 2,3% – это первый квартал 2019 года в годовом выражении. То есть, падение продолжилось шестой год – с приостановкой, вызванной, скорее методологическими подходами, которые были реализованы в 2018 году», – констатировал Николаев.

При этом эксперт считает, что эта статистика кажется нелогичной, учитывая отчеты правительства о росте зарплат и «каком-никаком» росте экономики страны. По его оценке, проблема лежит в другой плоскости – существует четыре основных источника реальных доходов населения: оплата труда, предпринимательская деятельность, социальные выплаты и доходы от собственности. Последние несколько лет структура доходов несколько изменилась.

«С 2000 года значительно сократились доходы от предпринимательской деятельности – они составляли 15,2%, а по итогам 2018 года – 7,5%. Доходы от собственности тоже сократились и сейчас составляют менее 5%. Получается так, что при примерном сохранении оплаты труда, мы наблюдаем существенное сокращение остальных источников», – сказал Николаев.

При этом он обратил внимание, что наравне с этим происходит «примечательное явление» – увеличение доли социальных выплат, которые также входят в структуру доходов населения. «Они составляют 19,4% – это фактически рекордный показатель – даже в советские времена, когда государство отвечало практически за все, не было таких социальных выплат», – уточнил эксперт.

С его точки зрения, такая ситуация «таит в себе подводные камни». «Доходы населения зависят от того, что государство может дать. Это не вызывает сомнения по части социальных выплат, но касается и оплаты труда. Если сейчас экономическая ситуация может ухудшиться, то она может вызывать еще большее беспокойство», – подчеркнул Николаев.

Как отметил экономист, опыт последних нескольких лет уже показал, что социальные выплаты не способны залатать дыру в кошельках граждан. «Решать проблемы реальных доходов населения с помощью социальных выплат, – на мой взгляд, это достаточно тупиковый путь. Нужно перераспределять ресурсы, но не так, чтобы у одних взять, а другим отдать. Нужно обеспечить развитие экономики, стимулирование малого бизнеса. В этом смысле есть проблема перераспределения», – уверен Николаев.

По оценке эксперта, сейчас позитивных тенденций не наблюдается и падение реальных доходов населения, скорее всего, продолжится. «В первом квартале 2019 года падение составило 2,3%. Второй квартал тоже будет минусовым, в 3-4 квартале ситуация должна выровняться. Но существуют большие риски, с точки зрения экономики», – сказал он и пояснил, что речь идет о возможном падении цен на нефть, торговой войне США и Китая, которая влияет на мировую экономику, и антироссийских санкциях.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева со своей стороны отметила, что еще одна опасность, связанная с падением реальных доходов населения, заключается в том, что официальная статистика не в полной мере отражает положение вещей, в то время как финансовое самоощущение граждан ухудшается. Она напомнила, что повышение реальных доходов населения было отмечено в указах президента.

«Я задаюсь вопросом: пройдет еще 5 лет, худо-бедно, указ президента – устойчивый рост реальных доходов населения будет достигнут, допустим, 0,1%, ну даже 1%. На этом фоне как мы будем оценивать выполнение указов президента, если доля населения, оценивающих свое положение негативно, будет расти. Вот мы как будем считать, указ выполнен или нет? Вопрос риторический. Но такой сценарий вполне возможен», – считает Малева.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.05.19

Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина. / Никаких надежд на лучшее: россияне обвалили рейтинг Путина. / Россельхознадзор выступил за запрет на ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»