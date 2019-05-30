В Кремле удивлены данными социологов о рекордном падении рейтинга Путина и требуют объяснений

В Кремле прокомментировали результаты последнего опроса ВЦИОМ, зафиксировавшего рекордное падение рейтинга доверия Владимиру Путину. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в администрации главы государства ждут разъяснений социологов, поскольку уровень электоральной поддержки Путина напротив растет.

«Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг, – цитирует представителя Кремля «Интерфакс». – Это сложный анализ, мы надеемся, что со временем он появится».

Согласно опросу ВЦИОМ от 24 мая, рейтинг доверия Владимира Путина снизился до исторически минимального значения – 31,7%. Это минимальный показатель с января 2006 года. При этом деятельность президента одобрили 65,8% респондентов. 28 мая руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Путину «эффектом черных очков». По его словам, острая фаза экономического кризиса в России закончилась в 2016 году, но люди «за эти три года особо лучше жить не стали», и поэтому стали негативно воспринимать свое будущее и власть, которую считают ответственной за него.

Примечательно, что мартовский опрос «Левада-центра» показал значительное падение и уровня электоральной поддержки главы российского государства. Действующий президент набрал бы 55% голосов избирателей, которые готовы прийти на избирательные участки, если бы выборы проходили в конце марта. Это на 15% меньше, чем в январе прошлого года перед президентскими выборами. Более того, полученные данные показывают, что это самый низкий результат Путина за всё время исследований. Таким образом последние данные социологов входят в разрез с заявлением Песков о росте электорального рейтинга Путина.

Касаясь отчетов Росстата и исследований социологов, зафиксировавших падение доходов россиян, представитель Кремля заявил, что в АП знают об этой ситуации и обеспокоены ею. «Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность», – цитирует Пескова ИА «Прайм». В то же время он указал, что «реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации». В частности, по словам Пескова, реализация национальных проектов призвана придать динамику экономики, что должно в результате привести к повышению уровня доходов населения.

При этом пресс-секретарь президента РФ призвал «очень аккуратно» относится к разного рода статистическим данным. «Скажем так, иногда показатели весьма волатильны, зачастую подвергаются корректировкам прямо на следующей день», – отметил Песков и посоветовал трезво относится к такой информации.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе Росстат опубликовал доклад о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года, согласно которому около половине российских семей (48,2%) денег хватало лишь на питание и одежду. Люди признались, что не могут позволить себе товары длительного потребления, например, смартфон, мебель, бытовую технику. При этом только 3,2% граждан имеют достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным.

Напомним, согласно данным Росстата, реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года сократились на 2,3%. Известные экономисты на заседании Экономического клуба компании ФБК 27 мая высказали мнение, что ситуация с падением реальных доходов населения в ближайший год не изменится.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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