Опрос показал резкое падение рейтинга Путина. Политолог предрек проблемы с транзитом власти

В России за последний год значительно снизился уровень электоральной поддержки президента Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Действующий глава государства набрал бы 55% голосов избирателей, которые готовы прийти на избирательные участки, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, следует из итогов мартовского исследования. Это на 15% меньше, чем в январе прошлого года перед президентскими выборами. Более того, полученные данные показывают, что это самый низкий результат Путина за всё время исследований. Так, в апреле 2014 года за Путина готовы были голосовать 60%, в январе 2016 года – 66%, в апреле 2017 года – 62%, в январе 2018-го – 70%. Напомним, на выборах в марте 2018 года за Путина проголосовали 76,7% избирателей.

Примечательно, что о готовности голосовать за Путина в марте текущего года на возможных президентских выборах заявил всего 41% от всех опрошенных. В январе прошлого года о поддержке действующего президента на выборах заявляли 57% от всех участников опроса.

Согласно итогам нового опроса, 19% от всех респондентов не знают, за кого хотели бы отдать свой голос. Еще столько же отметили, что не пошли бы на выборы. Среди тех, кто пошел бы на выборы, 25% признались, что не знают, за кого голосовать.

Из тех, кто готов голосовать, 6% поддержали бы лидера ЛДПР Владимира Жириновского. За гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина готовы проголосовать 5%, за руководителя КПРФ Геннадия Зюганова – 2%, за оппозиционера Алексея Навального и министра обороны Сергея Шойгу – по 1%, за телеведущую Ксению Собчак – менее 1%.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин в рейтинге доверия занял первое место с результатом 41%. Однако это на 18% меньше, чем в ноябре 2017 года. У Владимира Жириновского и Сергея Шойгу по 16%, у главы МИД РФ Сергея Лаврова – 14%, у премьера Дмитрия Медведева – 13%, у Геннадия Зюганова – 8%.

Больше всего недоверия у россиян вызывают Медведев (29%), Жириновский (19%), Путин (12%), Зюганов (10%) и лидер «Яблока» Григорий Явлинский – 6%.

Всероссийский опрос проводился 21-27 марта среди 1600 человек в старше 18 лет в 37 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Политолог Константин Калачев, комментируя «Коммерсанту» электоральный рейтинг Путина, заявил, что полученные результаты – «очень тревожные для власти». «Если окончательно уронить рейтинги, с транзитом власти преемнику в 2024 году могут возникнуть проблемы», – полагает он.

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков в свою очередь заявил, что «в обществе держится ощущение безальтернативности». По словам социолога, рейтинг Путина упал, но «больше ничей рейтинг не вырос».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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