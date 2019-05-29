Никаких надежд на лучшее: россияне обвалили рейтинг Путина

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил рекордное падение рейтинга президента РФ Владимира Путина. По его мнению, уровень доверия к главе государства снижается из-за того, что россияне не верят в улучшение своего финансового положения в будущем при действующей власти. Об этом Федоров заявил в эфире телеканала «Дождь».

«Главная причина – непонимание, когда нам станет жить лучше, – отметила глава ВЦИОМ. – А что значит жить лучше? Это значит, когда начнут расти наши доходы». Данные официальной статистики о том, что доходы населения «последние пять лет не растут», россиян «сильно напрягает и удивляет», пояснил он. По его словам, острая фаза экономического кризиса закончилась в 2016 году, но «за эти три года особо лучше жить не стало».

Руководитель ВЦИОМ при этом отметил, что пенсионная реформа 2018 года носила «символический характер» и продемонстрировала, что надеяться на рост зарплат, повышение качества медицины и развитие образования не стоит. «Нам показали – нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», – добавил Федоров. «Это очень сильно прибавило пессимизма», – полагает социолог. По его словам, именно из-за повышения пенсионного возраста россияне подверглись «эффекту черных очков», то есть стали негативно воспринимать свое будущее и власть, которую считают ответственной за него.

Согласно данным последнего опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до исторического минимума – 31,7%. Это самый низкий показатель с января 2006 года. Год назад он составлял 47,4%. Стоит отметить, что рейтинг президента непрерывно падает с середины июня прошлого года, когда стало известно о проведении пенсионной реформы.

Как сообщал «Новый День», мартовский опрос «Левада-центра» показал значительное падение уровня электоральной поддержки Владимира Путина. Действующий президент набрал бы 55% голосов избирателей, которые готовы прийти на избирательные участки, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Это на 15% меньше, чем в январе прошлого года перед президентскими выборами. Более того, полученные данные показывают, что это самый низкий результат Путина за всё время исследований. Напомним, на выборах в марте 2018 года за Путина проголосовали 76,7% избирателей.

Политолог Константин Калачев, комментируя электоральный рейтинг Путина, заявил, что полученные результаты – «очень тревожные для власти». «Если окончательно уронить рейтинги, с транзитом власти преемнику в 2024 году могут возникнуть проблемы», – считает он (цитата по «Коммерсанту»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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