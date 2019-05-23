«Кризиса нет»: треть россиян считают себя бедняками

Всё больше россиян оценивают свое материальное положение как «плохое» и «очень плохое». Об этом говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По данным иследования, почти треть жителей России называют себя бедняками.

Из документа следует, что в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля россиян, считающих себя бедными, выросло с 25,3% до 29,6%. Еще 7,2% жителей России оценивают свое текущее материальное положение как «хорошее» и «очень хорошее». Однако в сравнении с первым кварталом 2018 года их число сократилось на 1,8%. Больше половины россиян (63%) назвали свое материальное положение средним. Годом ранее таких было больше – 65,7%.

Согласно результатам опроса, которые приводятся в документе, за последний год материальное положение у 27,1% российских семей, по их самооценке, ухудшилось, у 12,4% – улучшилось, у 59,6% – не изменилось.

По официальным данным Росстата, за чертой бедности находятся около 20 млн человек, или около 13% граждан России.

Оценивая экономическое положение в стране, более трети россиян (33,3%) в апреле текущего года высказали мнение, что экономическая ситуация в России по сравнению с прошлым годом ухудшилась. Год назад такую точку зрения разделяли 29,6% граждан. Примечательно, что за год сократилось число тех, кто считает, что ситуация в отечественной экономике не изменилась – с 53,7% до 47,9%. Россиян, полагающих, что в стране наступила экономическая стабилизация, за прошедший год выросло менее чем на процент – 14,7% в апреле 2019-го против 13,9% годом ранее.

В то же время, как уверяют правительственные эксперты, россияне стали оптимистичнее оценивать перспективы развития экономики страны. По сравнению с апрелем 2018 года на 5% выросла доля оптимистов, считающих, что ситуация будет улучшаться (с 19,1% до 23,4%). Число пессимистов, считающих, что она ухудшится, сократилось на 9% – с 32,4% до 23,9%. Около половины россиян (43,7%) полагают, что ситуация в экономике не изменится.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что экономический кризис в стране преодолен и Россия стоит на пороге экономического роста. Сегодня в очередной раз в таком ключе высказался премьер Дмитрий Медведев. В ходе выступления на коллегии Минэкономразвития он заявил, что слово «кризис» исчезло из актуальной экономической лексики. Теперь, добавил глава правительства, во главе угла поставлены «дискуссии на тему создания условий для устойчивого экономического роста», передает RNS. Премьер в связи с этим не преминул поставить в заслуги кабмина «создание базовых макроэкономических условий» для «ускорения экономического роста».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

В Госдуме заговорили о преодолении вето СовФеда по закону о коллекторах. / Ремонт в многострадальной школе искусств Кургана закончат челябинцы. / Слух дня: в предвыборном Серове может начаться собственный «храмовый бунт». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»