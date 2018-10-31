Россиян возмущает бедность. Но еще больше – рост цен

Рост цен на товары и услуги в этом году стал самой серьезной проблемой, которая волнует более 70% жителей России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные опроса, который провел в октябре исследовательский холдинг «Ромир». Проблема бедности, которая раньше стояла на первом месте в ответах респондентов, отошла на второй план.

Повышение стоимости товаров и услуг беспокоит 72% опрошенных, отмечается в исследовании. Этот показатель по значимости стал вторым за всю историю наблюдений – хуже было только в 2014 году. При этом инфляция в основном волнует жителей мегаполисов (84%), а в городах с численностью жителей до 100 тысяч человек рост цен беспокоит всего 64% опрошенных. Кроме того, спокойнее к инфляции относятся молодежь от 18 до 24 лет – в этой возрастной группе к повышению стоимости товаров и услуг с беспокойством относится 62% респондентов.

Ранее рейтинг основных проблем общества возглавляла ситуация с бедностью и низкими доходами населения – теперь она занимает второе место, важной ее считает 62% респондентов. Это немного ниже, чем в прошлом году, но чуть выше, чем во все предыдущие годы. Чаще о проблеме невысоких доходов говорили россияне старше 60 лет – 71%.

Строчки с третьей по пятую заняли коррупция, безработица и проблемы ЖКХ. Социлоги отмечают, что обеспокоенность проблемой коррупции (43% опрошенных) и сложности в поиске работы (42%) в России выросли до рекордного за пять лет уровня. Чаще всего о коррупции говорят в мегаполисах (51%), спокойнее всего к этой проблеме относятся сельские жители (35%).

О проблеме безработицы в этом году заявило на 6% больше респондентов, чем в прошлом. Реже всего в ней говорят в городах с населением до 100 тысяч человек (32%), чаще – в сельской местности: 49%.

Проблемы ЖКХ волнуют 31% опрошенных, и это так же больше, чем в предыдущие годы, однако этот показатель оказался ниже, чем в 2013 и 2014 годах. В основном о таких проблемах заявляют женщины – 35% против 26% мужчин. В группе населения с низкими доходами о проблемах с электричеством, водой и теплом говорят чаще, чем в категории людей с высокими доходами: 38% против 22% опрошенных.

Около 30% респондентов социально значимой назвали проблему наркомании – этот показатель за год поднялся на 9%. Выросло и беспокойство по поводу роста преступности, проблемой это считают 27% опрошенных.

«Если смотреть на данные в динамике, видно, что тревожность населения по поводу бедности несколько снизилась, – отметил президент холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин. – Тем не менее, обеспокоенность населения по самым острым социальным проблемам по-прежнему высока. И в первую очередь это проблемы внутренние, связанные с уровнем жизни в стране: низкие зарплаты, инфляция, безработица, ЖКХ, наркомания… И у части населения на этом фоне растет неуверенность в способности государственной власти решить эти проблемы».

При этом сразу на 10% в стране возрос уровень оценки слабости госвласти (до 23%). Следующую строчку рейтинга заняла обеспокоенность общества задержками с выплатой зарплат и пенсий, а также вопрос с мигрантами, который прибавил за последний год сразу 6%. Еще 10% опрошенных острой проблемой назвали межэтнические трудности внутри страны.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.10.18

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