Эксперты назвали число россиян, живущих в тотальной нищете

Большинство россиян (свыше 70%) вынуждены экономить, а каждый пятый житель России (22%) может позволить себе только самые необходимые продукты питания и вынужден жить в режиме жесткой экономии. Об этом свидетельствуют результаты исследования социально-экономического положения и самочувствия россиян, проведенного экспертами РАНХиГС.

Специалисты на основе данных опроса о потребительском благополучии россиян поделили население страны на четыре группы – зона бедности, зона потребительского риска, зона возможных изменений и зона потребительского комфорта. В первую группу вошли 22% респондентов, чьи доходы не позволяют приобретать товары сверх необходимого базового набора продуктов питания.

В зоне потребительского риска оказались 35,6% жителей РФ. На свою зарплату они могут нормально питаться и покупать повседневную одежду, но покупка предметов длительного пользования (смартфоны, бытовые приборы, компьютеры, мебель) вызывает у них большие сложности. При этом у них нет никакой перспективы повышения материального статуса.

В группу возможных изменений вошли 14,1% граждан, которые не смогли спрогнозировать свое материальное положение на будущий год. Часть из них в состоянии совершать крупные покупки, но опасается снижения своего финансового статуса в ближайшем будущем. У других покупка предметов длительного пользования вызывает сложности, но сами респонденты ожидают улучшения своего материального положения.

В зоне потребительского комфорта социологи насчитали 28,3% россиян. Эти люди могут позволить себе крупные покупки и не ждут снижения уровня жизни.

Таким образом, из итогов исследования следует, что 71,7% жителей России вынуждены экономить в той или иной мере, и лишь каждый третий чувствует себя уверенно в финансовом плане и может купить нормальную еду, одежду, а также товары длительного потребления.

Напомним, в конце 2017 года тогдашний руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что за чертой бедности в России живут 20,3 млн человек – каждый седьмой россиянин.

В конце сентября Голикова, занимающая сейчас пост вице-премьера по социальным вопросам, отчиталась о снижении числа бедных в стране. Как уверяет чиновница, с начала 2018 года доля неимущих в России сократилась на более чем 1 млн человек. По ее словам, в первом полугодии 2017 года за чертой бедности жил 21,1 млн россиян – 14,4% от численности населения, тогда как в аналогичном периоде 2018-го этот показатель «сократился на 1,1 млн». Таким образом, в России, согласно официальным данным, проживают 20 миллионов бедных.

В октябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал неутешительный прогноз по бедности в РФ. Напомним, президент России Владимир Путин в новом майском указе поставил цель вдвое снизить уровень бедности в стране к 2024 году. По словам Кудрина, за 6 лет удастся снизить бедность только на треть, даже если получится выйти на темпы экономического роста выше 3,5% и увеличить поддержку бедных семей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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