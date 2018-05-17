«Плохой пиар власти, который только разозлит народ»: эксперты усомнились в данных о снижении бедности в РФ

Эксперты подвергли сомнению выводы Росстата о снижении количества бедных в России в 2017 году. Если верить данным официальной статистики, численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 19,3 млн человек (13,2%): сравнительно с 2016 годом бедных стало меньше на 200 тысяч человек. Отметим, что два года назад за чертой бедности, согласно информации Росстата, находились 13,3% россиян. Так и или иначе, политологи и экономисты восприняли последний оптимистический отчет статведомства скептически.

Член экспертно-аналитического совета при губернаторе Хабаровского края, доцент Хабаровского государственного университета юстиции Олег Белозеров счел выводы Росстата о снижении уровня бедности в стране «полной ерундой». Эксперт назвал представленный отчет «манипулированием цифрами ради пиара власти», сообщает ИА Regnum. «Это очень плохой пиар, поскольку единственная цель, которой можно достигнуть таким способом, – повысить социальную напряженность», – полагает эксперт, чьи слова приводит агентство. По его мнению, подобные заявления «способны только разозлить» людей, чьи доходы снижаются четыре года подряд.

«Я сужу по Дальнему Востоку. У нас что, стало больше рабочих мест, качественных, высокооплачиваемых? Или у нас снизились цены на продукты питания, лекарства, коммунальные услуги? Нет. Тогда откуда такие утверждения? Не думаю, что нужно принимать их во внимание», – отметил Белозеров.

Политолог Валерий Чудесов не исключил, что изменение статистики по бедным может быть связано с поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачей перед чиновниками – снижать уровень бедности в стране.

«Глава государства обозначил сроки снижения бедности в стране – в 2017 году бедняков в РФ было 14%, а к 2024 году поставлена задача снизить их количество до 7%. Бедность, ее причины – огромный пласт жизни. Но чиновникам поставлена задача – снижать. Может быть, отсюда и статистика», – отметил он в комментарии.

Эксперт при этом указал, что к статистике о снижении бедных в РФ нужно относиться с «большой осторожностью»: «Тут очень много вопросов по количеству и оценке. Сколько людей, которые в 2017 году считались официально бедными, умерли? Может быть, это за счет именно этих потерь снижение числа бедняков и произошло?».

Также он напомнил о минимальном размере оплате труда (МРОТ), который приравнен к прожиточному минимуму: «Возможно, у кого-то доходы выросли до такой степени, что он уже не попадает в число малоимущих. А Росстат что – он только считает».

Как сообщал «Новый День», в конце прошлого года тогдашняя глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что за чертой бедности в России живут 20,3 млн человек. Численность населения России на 1 июля 2017 года составляло 146,8 млн человек. Таким образом, каждый седьмой житель России живет за чертой бедности.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал основной задачей на ближайшее десятилетие снижение численности бедных в стране в два раза до 2024 года. По его словам, сегодня с бедностью сталкиваются 20 млн россиян.

.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

У бюджета нет денег на чистую воду для жителей Приуральского района Ямала. / «Майские указы» Путина снова рискуют остаться на бумаге: правительство Медведева не в состоянии их реализовать. / Гособвинитель запросил для фигуранта дела «Бухты Квинс» Ларисы Ассоновой 5,5 лет лишения свободы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»