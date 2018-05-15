Бедность захватывает Россию: население готовится к худшему

Рост уровня бедности в прошлом году зафиксирован более чем в половине российских регионов, говорится в апрельском выпуске «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

Авторы исследования, ссылаясь на данные официальной статистки, отмечают, что уровень бедности в минувшем году сократился относительно уровня предыдущего года в 22 регионах, увеличился – в 44 регионах и остался неизменным – в 5 регионах. «Таким образом, более чем в половине регионов в 2017 году наблюдался рост уровня бедности», – делают вывод эксперты.

Касательно социально-экономической ситуации в текущем году, эксперты указывают, что в апреле россияне стали менее оптимистически оценивать экономическое положение страны и перспективы развития экономики по сравнению с предыдущим месяцем, когда в РФ прошли президентские выборы.

Так, число граждан, замечающих улучшение экономической ситуации, сократилось с 16,2% в марте до 13,9% в апреле. При этом стало больше тех, кто видит незначительные или заметные ухудшения (в совокупности рост составил 8%). В частности, доля первых составила 19,4% против 13,6% в марте, численность второй группы выросла с 8,8% до 10,2%.

Между тем, большинство населения России (53,7% против 56,4% в марте) считает, что экономическая ситуация не изменилась.

Прогнозы на будущее также отличаются меньшим оптимизмом, чем это было месяцем ранее, пишут авторы мониторинга. Сократилась группа тех, кто надеялся на улучшение ситуации в ближайшее время (19,1% против 26,6% в марте). В то же время выросло число тех, кто полагает, что улучшения в экономике откладываются на более отдаленный период. Так, 21,4% россиян ожидают, что ситуация в экономике будет ухудшаться еще в течение 1-2 лет, в марте так считали 14,4% граждан. 11% жителей России думают, что падение отечественной экономики затронет более продолжительный период, а минувшем месяце такое мнение разделяли 8,8% граждан. При этом каждый седьмой (14%) затруднились оценить перспективы экономического развития страны.

Вместе с тем самооценка россиянами своего материального положения в первом квартале текущего года немного улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – число тех, кто считает, что находится в плохом или очень плохом финансовом положении, сократилось с 29,1% до 25,3%, отмечается в исследовании. При этом доля населения, оценивающего свое материальное положение как «хорошее» или «очень хорошее», составила 9% против 6,6% в первом квартале прошлого года. 65,7% граждан оценивают свое материальное положение как «среднее» (63,8% в первом квартале 2017 года).

В то же время заметная часть населения опасается, что их экономическое положение ухудшится – 14,2% против 9,4% в марте. 18,3% россиян считают, что экономический кризис затронул их сильно, 39,1% – незначительно. При этом 24,5% граждан заявили, что кризис их вообще не затронул.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал основной задачей на ближайшее десятилетие снижение бедности в стране в два раза до 2024 года. По его словам, сегодня с бедностью сталкиваются 20 миллионов россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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