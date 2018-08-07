Копить не из чего: каждый третий россиянин не будет откладывать деньги на старость

Более трети жителей России не планируют копить деньги на старость – таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Откладывать средства намерена почти половина россиян, при этом лишь мизерная часть из них уже делают сбережения на жизнь после выхода на заслуженный отдых.

Согласно результатам опроса, 49% респондентов ответили положительно на вопрос, будут ли они откладывать деньги на старость. Из них 8% отметили, что уже начали делать это. 20% заявили, что станут откладывать деньги в ближайшее время, а 21% признались, что займутся этим не раньше, чем через 10 лет.

Более трети опрошенных (36%) заявили, что не собираются копить деньги на старость. Каждый девятый респондент (12%) не смог ответить на вопрос.

Опрос проводился в 53 регионах РФ среди 1,5 тысячи респондентов трудоспособного возраста, не находящимся на пенсии.

Стоит отметить, что полученные социологами данные о числе россиян, которые не планируют заниматься сбережениями, чтобы обеспечить достойную старость, не удивляют. Очевидно, что у людей нет лишних средств, которые они могли бы откладывать на жизнь после выхода на пенсию.

Напомним, в конце прошлого года тогдашняя глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что за чертой бедности в России живут 20,3 млн человек. Численность населения России на 1 июля 2017 года составляло 146,8 млн человек. Таким образом, каждый седьмой житель России живет за чертой бедности.

Президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» в декабре 2017 года признал бедность главной нерешенной проблемой России. По его словам, сегодня с бедностью сталкиваются 20 млн россиян, что «недопустимо много». Позднее глава государства назвал основной задачей на ближайшее десятилетие снижение численности бедных в стране в два раза до 2024 года.

В конце октября прошлого года эксперты аналитического центра при правительстве России назвали число работающих россиян-бедняков. Из исследования следует, что шестая часть работающего населения в России, или 12 млн человек, не могут обеспечить себя и свои семьи. Их доходы в минувшем году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

По данным Росстата, в 2017 году реальные доходы россиян уменьшились на 1,7%, в 2016-м – на 5,9%, в 2015-м – на 3,2%, в 2014-м – на 0,7%.

Правительственные эксперты из Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС признали, что рост уровня бедности в прошлом году зафиксирован более чем в половине российских регионов.

Добавим, что ранее фонд «Общественное мнение» узнал мнение россиян относительно планов правительства повысить пенсионный возраст. Оказалось, что 82% участников опроса выступили против пенсионной реформы. 34% опрошенных признались, что боятся не дожить до пенсии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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