Российской молодежи грозит бедность. «Риски колоссально высокие», – заявили в кабмине

Первый замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил о высоких рисках бедности среди молодежи и семей с детьми. Предупреждение из уст высокопоставленного чиновника прозвучало на российском инвестиционном форуме в Сочи.

«У нас риски бедности колоссально высокие у молодых, у семей с детьми. Вот это – риск бедности номер один, – приводит слова замминистра RNS. – Совершенно в другой демографической когорте». В то же время, по его оценке, риски бедности среди пожилых «не такие высокие».

Чиновник также отметил, что сейчас меры социальной поддержки направлены «как раз на тех, у кого риски бедности выше всего».

По мнению вице-премьера Ольги Голодец, новый пакет мер помощи семьям с детьми поможет сократить уровень бедности в России в течение ближайших трех лет до 7%. Напомним, в прошлом году, согласно подсчетам Росстата, уровень бедности в России составил 13,7%. По данным главы Счетной Палаты РФ Татьяны Голиковой, за чертой бедности в России сегодня живут 20,3 млн человек.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин признал бедность главной нерешенной проблемой России. «В 2000 году у нас за чертой бедности оказалось свыше 40 миллионов человек, на тот период – почти одна треть населения; сегодня это почти 20 миллионов человек, но и это недопустимо много», – отметил он в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия». По его словам, бороться с бедностью нужно, «опираясь на рост экономики, на рост производительности труда». Но сделать это будет очень непросто – ранее Путин в кулуарной беседе с бизнесменами на встрече в Кремле признал, что будущий год лучше не будет, и призвал их готовиться к этому.

В конце октября эксперты аналитического центра при правительстве России назвали число работающих россиян-бедняков. Из исследования следует, что шестая часть работающего населения в России, или 12 млн человек, не могут обеспечить себя и свои семьи. Их доходы в минувшем году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

По данным Росстата, в 2017 году реальные доходы россиян уменьшились на 1,7%, в 2016-м – на 5,9%, в 2015-м – на 3,2%, в 2014-м – на 0,7%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.02.18

Гибель девочки в московском детсаду: возбуждено уголовное дело. / Свердловский областной суд отменил закон о штрафах за парковку на газонах (ВИДЕО). / В новой Москве воспитатели забыли девочку на прогулке, ребенок погиб. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»