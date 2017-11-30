Недоразвитость: Медведев открыл причину бедности в России

Премьер Дмитрий Медведев в ходе ежегодного интервью российским телеканалам назвал бедность одной из самых кричащих проблем современной экономики и раскрыл ее причину. Он также заявил о необходимости принятия консолидированных мер по борьбе с этим негативным социальным явлением.

Бедность – это обратная стороной недоразвитости экономики, потому что невозможна ситуация, когда при слабой экономике бедных вообще нет, заявил глава правительства.

Медведев подчеркнул, что нужно за счет консолидированных усилий принимать шаги, направленные на борьбу с бедностью.

Как сообщал «Новый День», в минувшие выходные экс-глава Минфина Алексей Кудрин назвал растущий уровень бедности в России главным вызовом, стоящим перед страной сегодня. По его словам, позорно в стране с таким уровнем ВВП, как в России, иметь такой высокий уровень бедности. Он указал, что уровень жизни в России падает уже третий год, и, по его словам, всех это должно заботить в первую очередь. «Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей», – заявил Кудрин.

В конце октября эксперты аналитического центра при правительстве России назвали число работающих россиян-бедняков. Из исследования следует, что шестая часть работающего населения в России, или 12 млн человек, не могут обеспечить себя и свои семьи. Их доходы в минувшем году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

По данным Росстата, в 2016 году реальные доходы россиян сократились на 5,9%, в 2015-м – на 3,2%, в 2014-м – на 0,7%. За девять месяцев текущего года реальные доходы уменьшились на 1,3% в годовом выражении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.17

Медведев пообещал стабильный рубль: обвала в конце года не случится. / Украину оглушат песнями военных лет из репродукторов на крымской границе. / В Турции иностранных шпионов вычисляют по рваным джинсам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»