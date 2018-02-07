Экономике России предрекли серьезные проблемы из-за бедности населения

Вице-премьер РФ Ольга Голодец напророчила российской экономике большие проблемы, если в ближайшее время в стране не будет решена проблема бедности.

Чиновница в ходе выступления на «Неделе российского бизнеса» в Москве сочла низкие доходы жителей России главным препятствием для экономического роста страны. «Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», – цитирует Голодец «Интерфакс».

Вице-премьер предупредила, что если власти оставят ситуацию без изменений и не займутся решением задачи по росту доходов населения, которая, по ее мнению, является главной для России, то отечественная экономика столкнется с серьезными проблемами.

«Не будет если изменен тот тренд (по падению доходов – прим. ред.), который у нас сегодня обозначился начиная с 2014 года, будут серьезные сложности с развитием экономики», – заявила Голодец, отметив, что какие-то меры по повышению доходов власти РФ принимают. Речь идет о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года и о поддержке семей с детьми (выплаты на первенца). Отметим, что все эти меры были приняты с подачи Владимира Путина, баллотирующегося на четвертый президентский срок, и стали его предвыборными подарками населению страны.

Ранее Путин признал бедность главной нерешенной проблемой России и оценил масштабы этой острейшей проблемы. «В 2000 году у нас за чертой бедности оказалось свыше 40 миллионов человек, на тот период – почти одна треть населения; сегодня это почти 20 миллионов человек, но и это недопустимо много», – отметил он в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия» в конце декабря. Путин заявил, что масштаб бедности представляет угрозу для стабильности и единства общества. Это «просто унижает людей», подчеркнул президент. Путин при этом в очередной раз заявил, что РФ «вышла из рецессии на этап устойчивого роста экономики». По его словам, бороться с бедностью нужно, «опираясь на рост экономики, на рост производительности труда». Но сделать это будет очень непросто – ранее Путин в кулуарной беседе с бизнесменами на встрече в Кремле признал, что будущий год лучше не будет, и призвал их готовиться к этому.

По данным Счетной палаты РФ, сегодня в России 20,3 млн человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. Численность населения России на 1 июля 2017 года составляло 146,8 млн человек. Таким образом, каждый седьмой житель России живет за чертой бедности.

Премьер Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал бедность – обратной стороной недоразвитости экономики, потому что невозможна ситуация, когда при слабой экономике бедных вообще нет.

В ноябре экс-глава Минфина Алексей Кудрин назвал растущий уровень бедности в России главным вызовом, стоящим перед страной сегодня. По его словам, позорно в стране с таким уровнем ВВП, как в России, иметь такой высокий уровень бедности. Он указал, что уровень жизни в России падает уже третий год, и, по его словам, всех это должно заботить в первую очередь. «Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей», – заявил Кудрин.

В конце октября эксперты аналитического центра при правительстве России назвали число работающих россиян-бедняков. Из исследования следует, что шестая часть работающего населения в России, или 12 млн человек, не могут обеспечить себя и свои семьи. Их доходы в минувшем году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

По данным Росстата, в 2017 году реальные доходы россиян уменьшились на 1,7%, в 2016-м – на 5,9%, в 2015-м – на 3,2%, в 2014-м – на 0,7%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

«Азбука Вкуса» попалась на рекламе алкоголя. / Госдума ускорила повышение МРОТ до прожиточного минимума. / Россия потеряла медицинскую и фармацевтическую промышленность. Интервью с академиком РАН Михаилом Пальцевым (Часть 3). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»