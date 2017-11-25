Кудрин назвал главный позор России и рассказал о президентских амбициях / Экс-министр поддержал участие Навального в выборах

Бывший министр финансов России, глава Комитета гражданских инициатив РФ Алексей Кудрин заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента РФ, и назвал главный вызов, который сейчас стоит перед страной.

По словам Кудрина, сейчас он готовит предложения по программе развития страны для действующего предложения, и не планирует участвовать в выборах. Ранее в Кремле сообщили, что Кудрин презентовал Путину проект социально-экономического развития России. В конце этой недели СМИ сообщили, что в Кремле рассматривают возможность выдвижения Кудрина в президенты в качестве либеральной альтернативы Путину.

Экс-премьер отказался прокомментировать свое возможное назначение на пост главы правительства: «Это не мне решать. Для этого есть своя законная процедура». Однако, по его словам, он готов прилагать усилия для повышения эффективности нового кабмина, передает «Интерфакс».

Руководитель КГИ также назвал растущий уровень бедности в России главным вызовом, стоящим перед страной сегодня. По его словам, позорно в «стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения» иметь такой уровень бедности, как в России в настоящее время. При этом он отметил, что по показателям «чрезмерно высокий уровень бедности» в России наблюдался «даже в благоприятный период, до кризиса».

По словам Кудрина, рост бедности порождает усиление неравенства, когда «не все могут двигаться к улучшению своего положения». Он указал, что уровень жизни в России падает уже третий год, и, по его словам, всех это должно заботить в первую очередь. «Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей», – заявил Кудрин.

Он также отметил, что на промышленных предприятиях в России последние полгода зарплата все-таки растет. «Но у нас, оказывается, есть те группы населения, те регионы, где благосостояние падает», – сказал руководитель КГИ. Он добавил, что его команда разработала предложения по сокращению уровня бедных на четверть или на треть за 5-6 лет.

В число других вызовов для России Кудрин включил страх перемен, риск международной изоляции, который зачастую создает мы сами, и технологическое отставание. При этом, по его мнению, через 10 лет беспилотные автомобили на улицах станут обычным явлением, а через 15 лет появятся бессмертные люди. Однако Россия, по его словам, к этому не готова. "Мы живем в меняющемся мире, и мы к нему не вполне готовы», – заключил он.

Кудрин также заявил, что оппозиционер Алексей Навальный должен участвовать в выборах президента. «При соответствующем соблюдении всех законодательных процедур он, конечно, должен участвовать, потому что он заметный член общества, политик», – сказал Кудрин журналистам. Навальный ранее заявлял о намерении участвовать в президентских выборах, но по закону сейчас он не может зарегистрироваться кандидатом, так как осужден по тяжкой статье. В феврале этого года он был приговорен к пяти годам условно по делу «Кировлеса».

Как сообщал «Новый День», в конце октября правительственные эксперты назвали число работающих россиян-бедняков. Из исследования Аналитического центра при правительстве «Работающие бедные люди в России и за рубежом» следует, что шестая часть работающего населения в России, или 12 млн человек, не могут обеспечить себя и свои семьи. Их доходы в минувшем году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

По данным Росстата, в 2016 году реальные доходы россиян сократились на 5,9%, в 2015-м – на 3,2%, в 2014-м – на 0,7%.

За девять месяцев текущего года реальные доходы уменьшились на 1,3% в годовом выражении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.17

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