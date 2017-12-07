Россияне жалуются на финансовые трудности и не ждут улучшения жизни Каждый пятый говорит о тяжелом материальном положении

Каждая пятая российская семья (21%) заявляет о своем тяжелом финансовом положении. При этом 4% признаются, что «еле сводят концы с концами», следует из данных опроса, проведенного социологическим холдингом «Ромир».

Согласно результатам исследования, 17% респондентом пожаловались на то, что им приходится отказываться от некоторых товаров и продуктов из-за отсутствия достаточных средств. 46% граждан заявили, что финансовая ситуация в их семьях сложная, но на самое необходимое денег хватает. Почти треть (30%) российских семей признались, что располагают доходами, позволяющими осуществлять любые повседневные траты. Еще 3% участников опроса говорят, что денег в их семьях достаточно для покупок мебели, бытовой техники или оплаты турпутевок. И лишь 0,2% россиян заявили, что могут позволить себе приобрести недвижимость и автомобиль.

Социологи отмечают, что проблема роста цен, инфляции, падения реальных доходов по-прежнему беспокоит более 60% россиян. Две трети (67%) не ожидают никаких изменений в своем материальном положении в 2018 году. При этом 15% россиян надеются на улучшение в той или иной степени финансового состояния своих семей. 18% участников опроса прогнозируют, что материальное положения их семей в следующем году ухудшится.

Более половины россиян (54%) убеждены, что в будущем году экономическая ситуация в стране существенно не изменится и останется прежней. На экономические улучшения надеются 20%, а в усугубление кризиса верят 26%.

В опросе участвовали 2000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах, во всех типах городов и в сельской местности.

На прошлой неделе глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал бедность одной из самых кричащих проблем современной экономики и раскрыл ее причину. По его словам, бедность – это обратная стороной недоразвитости экономики. Он также заявил о необходимости принятия консолидированных мер по борьбе с этим негативным социальным явлением.

Ранее экс-глава Минфина Алексей Кудрин назвал бедность в России главным вызовом, стоящим перед страной сегодня. По его словам, позорно в стране с таким уровнем ВВП, как в России, иметь такой высокий уровень бедности.

В конце октября эксперты аналитического центра при правительстве России назвали число работающих россиян-бедняков. Из их доклада следует, что шестая часть работающего населения в России, или 12 млн человек, не могут обеспечить себя и свои семьи. Их доходы в минувшем году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Согласно данным официальной статистики на сентябрь текущего года, в России насчитывалось 21,1 млн бедных (тех, чей доход ниже прожиточного минимума), или 14,4% от общего числа жителей страны. Прожиточный минимум сейчас составляет 10329 рублей на человека в месяц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.17

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