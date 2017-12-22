До выборов президента осталось 86 дней: каждый седьмой россиянин прозябает в нищете

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на XVII съезде «Единой России» назвала число нищих в стране. По ее словам, за чертой бедности в России сегодня живут 20,3 млн человек.

Голикова также отметила, что реальные доходы населения продолжают снижаться. «Пока мы фиксируем, хоть и не такое как было ранее, в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но все-таки 1,4% – это достаточно высокий показатель», – приводит слова руководителя СП пресс-служба ведомства. Голикова добавила, что «количество граждан, которые находятся за чертой бедности, – это 20,3 млн человек». Численность населения России на 1 июля 2017 года составляло 146,8 млн человек. Таким образом, каждый седьмой житель России живет за чертой бедности. Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы населения в ноябре 2017 года снизились на 0,3% к ноябрю прошлого года, а за 11 месяцев сократились на 1,4%. Минэкономразвития в то же время ожидает, что по итогам года реальные доходы вырастут на 1,2%.

Стоит отметить, что прожиточный минимум в России, который считается чертой бедности, сейчас составляет 10329 рублей на человека в месяц. Таким образом, немногим больше 20 млн жителям РФ приходиться выживать на примерно 10 тыс. рублей в месяц.

В конце ноября глава правительства Дмитрий Медведев счел бедность одной из самых кричащих проблем современной экономики и раскрыл ее причину. По его словам, бедность – это обратная стороной недоразвитости экономики.

Ранее бывший министр финансов Алексей Кудрин назвал бедность в России главным вызовом, стоящим перед страной сегодня. По его словам, позорно в стране с таким уровнем ВВП, как в России, иметь такой высокий уровень бедности.

В конце октября эксперты аналитического центра при правительстве России назвали число работающих россиян-бедняков. Из их доклада следует, что шестая часть работающего населения в России, или 12 млн человек, не могут обеспечить себя и свои семьи. Их доходы в минувшем году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Росстат, по данным на сентябрь текущего года, насчитал в стране 21,1 млн бедных (тех, чей доход ниже прожиточного минимума), или 14,4% от общего числа жителей страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.12.17

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