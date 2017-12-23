Путин вспомнил про бедных: «20 миллионов – это унизительно и недопустимо много» И позвал на поиски эликсира молодости. «Россия – не бабушка, которую пичкают лекарствами»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на XVII съезде партии «Единая Россия» заявил о необходимости обновления и перемен в стране ради достойного будущего РФ и ответа на глобальные вызовы. При этом он призвал не относиться к России как к любимой бабушке, а сделать ее молодой и перспективной, чтобы идти вперед.

«Россия – это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего не болело, и на этом ограничиться, – заявил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. … Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперёд». В связи с этим он заявил, что «нужно отбросить всё, что мешает обновлению в России – это всё должно быть вычленено и отброшено в сторону».

В своей речи президент затронул и тему бедности в стране, оценив масштабы этой острейшей проблемы.

«В 2000 году у нас за чертой бедности оказалось свыше 40 миллионов человек, на тот период – почти одна треть населения; сегодня это почти 20 миллионов человек, но и это недопустимо много», – отметил он. Путин заявил, что масштаб бедности представляет угрозу для стабильности и единства общества. Это «просто унижает людей», подчеркнул президент.

«Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами», – заявил Путин, отметив, что власть «не должна действовать популистски, просто давать несбыточные обещания или деньги разбрасывать».

Путин при этом в очередной раз не преминул упомянуть, что РФ «вышла из рецессии на этап устойчивого роста экономики». По его словам, бороться с бедностью нужно, «опираясь на рост экономики, на рост производительности труда». Однако сделать это будет очень непросто – ранее Путин в кулуарной беседе с бизнесменами на недавней встрече в Кремле признал, что будущий год лучше не будет, и призвал их готовиться к этому.

Как сообщал «Новый День», накануне глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на XVII съезде «Единой России» назвала число нищих в стране. По ее словам, за чертой бедности в России сегодня живут 20,3 млн человек. Численность населения России на 1 июля 2017 года составляло 146,8 млн человек. Таким образом, каждый седьмой житель России живет за чертой бедности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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