Путин признал главной проблемой России бедность

Главной нерешенной проблемой в России является значительное количество граждан, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. Об этом сказал сегодня президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров.

«Как я уже сказал, нерешенных проблем еще очень много. Главная из них, мы с вами это тоже хорошо знаем – это большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. В 2000 году таких людей у нас было почти треть населения, более 40 млн человек. Сейчас эта цифра в районе 20 млн. Но был момент, несколько лет назад, когда мы опустили на 15 млн», – сказал глава государства, слова которого цитирует RNS.

Вместе с тем Путин похвалил членов правительства и его главу Дмитрия Медведева за достигнутые результаты. «Правительство Российской Федерации сделало не только всё возможное, но, на мой взгляд, и более того: по сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы. Хотел бы поблагодарить в этой связи и Председателя Правительства, его заместителей, руководителей министерств, ведомств за ту работу, которая была проделана в последние годы, сотрудников Аппарата, разумеется, – всех, кто работал на общее дело, на общий результат», – сказал президент.

Особое «спасибо» глава государства адресовал Банку России и экономическому блоку правительства.

«Всё-таки мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции, что, без всяких сомнений, является достижением последних лет и даёт все основания полагать, что этот фундамент макроэкономический, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики», – отметил Путин.

Ранее на встрече с бизнесменами в Кремле, признался, что не ждет значительных улучшений в экономической ситуации в стране. Об этом глава государства заявил в закрытой части встречи, сообщал «Коммерсантъ».

«Нужно готовиться к тому, что следующий год будет не лучше этого. Нет причин, понимаете?», – приводит слова Путина корреспондент издания Андрей Колесников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.17

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